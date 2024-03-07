Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε αποκλειστική του συνέντευξη στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI, αναφέρθηκε στη ρωσική πυραυλική επίθεση της Τετάρτης στην Οδησσό, όπου βρισκόταν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιο αναλυτικά, ο Ζελένσκι υπογράμμισε:

«Σε ό,τι αφορά το χθεσινό συμβάν, ήμασταν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιούσαμε επίσημη επίσκεψη στο λιμάνι. Σε απόσταση 300 μέτρων έπεσε βαλλιστικός πύραυλος. Είναι δύσκολο, όμως, να πούμε ποιoν ήθελαν να πλήξουν». «Ο Πούτιν, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες μας, προσπάθησε να με δολοφονήσει πάνω από δέκα φορές, αλλά δεν ξέρω αν ο αριθμός είναι ακριβής, δεν μετρώ τις απόπειρες αυτές», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Απαντώντας σε ερώτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Μπρούνο Βέσπα, σχετικά με όσους στην Ιταλία δεν υποστηρίζουν την Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε:



«Όποιος δεν στηρίζει την Ουκρανία, στηρίζει αυτόματα την Ρωσία και δεν καταλαβαίνει ποιός είναι ο Πούτιν. Το μέρος εκείνο της δυτικής κοινωνίας που δεν μας βοηθά και στηρίζει τον Πούτιν, δεν κατανοεί τί σημαίνει πόλεμος, διότι δεν τον ζει σε πρώτο πρόσωπο. Και ρωτώ: αν χθες, όταν σημειώθηκε η επίθεση στην Οδησσό, στη θέση του Έλληνα πρωθυπουργού βρισκόταν η Τζόρτζια Μελόνι, τι θα λέγατε, τι θα έλεγε ο ιταλικός λαός;».

«Υποσχεθήκαμε να μην χρησιμοποιήσουμε εναντίον κανενός τους γερμανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που ζητάμε, με μόνη εξαίρεση τα κατεχόμενα εδάφη της ουκρανικής επικράτειας. Μας χρειάζονται πολλών ειδών πολεμοφόδια. Τα χρειαζόμαστε, διότι με τον κατάλληλο οπλισμό, μπορείς να απαντήσεις στα ρωσικά στρατεύματα και αυτό μπορεί να αλλάξει την έκβαση του πολέμου. Οι Ρώσοι βρίσκονται στην άλλη όχθη του Δνείπερου, αλλά έχουν όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς και μπορούν να πλήξουν στόχους που βρίσκονται πιο μακριά από τους δικούς μας, κατά 20 χιλιόμετρα» δήλωσε στη RAI o Oυκρανός πρόεδρος.

"Δεν αποκλείεται στόχος του πυραύλου να ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος ή ο Μητσοτάκης"

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού να είχε ως στόχο τις αντιπροσωπείες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», δήλωσε στο μεταξύ κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας.



Οι δύο ηγέτες επιθεωρούσαν τον ουκρανικό διάδρομο εξαγωγής σιτηρών στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας όταν ο πύραυλος χτύπησε λιμενική υποδομή, σχολιάζει το Reuters.

«Ήταν πραγματικά λιγότερο από 500 μέτρα από εμάς. Τι ήταν αυτό;... Δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι προοριζόταν για την αντιπροσωπεία του προέδρου μου ή την αντιπροσωπεία ξένων επισκεπτών», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN Live ο Ιχόρ Ζόβκβα, κορυφαίος διπλωματικός σύμβουλος του Ζελένσκι.



Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Μητσοτάκης εμφανίστηκαν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη για να δηλώσουν ότι ήταν μάρτυρες του ρωσικού χτυπήματος. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε υπόστεγο όπου στεγάζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ουκρανικού ναυτικού στο λιμάνι, προσθέτοντας ότι «ο στόχος επετεύχθη».



Οι υποδομές του ουκρανικού λιμένα της Μαύρης Θάλασσας αποτελούν σταθερό στόχο για ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες εντάθηκαν από τα μέσα Ιουλίου, όταν η Μόσχα εγκατέλειψε μια συμφωνία με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ που επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των ουκρανικών σιτηρών και το Κίεβο δημιούργησε τον δικό του εξαγωγικό διάδρομο.



Ο Ζόβκβα δήλωσε ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.



«Ο πύραυλος χρειάστηκε λιγότερο από τρία λεπτά για να φτάσει στο στόχο, την τοποθεσία του λιμανιού της Οδησσού», είπε ο Ζόβκβα.



«Εάν είχαμε επαρκή αεράμυνα, αυτός ο βαλλιστικός πύραυλος θα μπορούσε να είχε αναχαιτιστεί», είπε.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.