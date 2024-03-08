«Έχετε γίνει πλήρως αναξιόπιστοι και είστε εγκλωβισμένοι στις μικροπολιτικές στρατηγικές και τακτικές σας» παρατήρησε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην προοπτική αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.

«Σήμερα λέτε αυτό, αύριο θα λέτε το άλλο. Ακόμα κι αν συμφωνούσαμε, θα λέγατε ένα άλλο. Έχετε γίνει πλήρως αναξιόπιστοι, εγκλωβισμένοι δυστυχώς, στις μικροπολιτικές στρατηγικές και τακτικές σας» είπε ο κ. Βορίδης, απαντώντας σε προηγούμενη παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος, όπως είπε ο κ. Βορίδης, μας ζητά «να δεσμευτούμε ότι η αναθεώρηση θα λέει ότι τα πανεπιστήμια θα είναι «μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά», και ότι αυτό θα είναι περιεχόμενο της συνταγματικής ρύθμισης».

Εξηγώντας την αρχιτεκτονική της αναθεώρησης, ο κ. Βορίδης είπε ότι η παρούσα Βουλή προτείνει στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή, τα άρθρα που είναι προς αναθεώρηση, και αυτό διότι μεσολαβούν εκλογές, ενώ το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης αποτελεί διακύβευμα και αντικείμενο προς κρίση, των ψηφοφόρων: «(Οι ψηφοφόροι) ξέρουν και αποφασίζουν, και δίνουν την κατεύθυνση στην αναθεωρητική Βουλή, αλλά δεν σας νοιάζουν όλα αυτά», είπε ο κ. Βορίδης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι το περιεχόμενο της συνταγματικής διάταξης πρέπει να είναι «μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά» για το ψηφίσουν. Ωστόσο, σήμερα, «τα μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά» δεν ψηφίζουμε; Αλλά δεν τα ψηφίζετε.. είπε ο κ. Βορίδης, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προβάλλει, εκτός από την συνταγματική αιτίαση, και αιτιάσεις ουσίας. «Λέτε ότι τα φαντς που θα έρθουν, που θα κερδοσκοπούν εμμέσως, που θα κάνουν αουτσόρσιγκ, ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα.. Όταν η συνταγματική διάταξη θα λέει «μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά», αυτά δεν θα ισχύουν τότε; Ισχύουν μόνο σήμερα;» ρώτησε ο κ. Βορίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

