Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκου Παππά πως υπήρχαν συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε κατά της κυβέρνησης για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο κ. Παππάς ρωτήθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση γιατί κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα».

«Και ποιος σας είπε ότι δεν υπήρχαν συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας εδώ και κάποιες ημέρες; Είχε ήδη ωριμάσει η σκέψη. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνονται από το βράδυ ως το πρωί. Είναι συντεταγμένα κόμματα, να μην υπάρχουν αιφνιδιασμοί. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω» είπε ο πρώην υπουργός.

Μάλιστα, ο κ. Παππάς υπενθύμισε την υπόθεση Ασημακοπούλου, με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων, τονίζοντας πως από τότε υπήρξε η σκέψη της κλιμάκωσης των αντιδράσεων κατά της κυβέρνησης, οπότε μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα Τέμπη, κρίθηκε ως κατάλληλη η στιγμή να προβούν τα κόμματα στην πρόταση δυσπιστίας.Α

Αντιδράσεις από Μαρινάκη - Βορίδη

Τις δηλώσεις του Νίκου Παππά σχολίασε κατά την ομιλία του στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ο κ. Παππάς -του ξέφυγε μάλλον- είπε απόψε ότι υπήρχε προσυνεννόηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό ήρθε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα και να μιλήσει για κοινωνικές εκδηλώσεις» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Επιπροσθέτως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε «να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την πρωτοφανή τυμβωρυχία». «Δεν είναι η πρώτη φορά που την βλέπουμε, αλλά σήμερα δεν έχει προηγούμενο», είπε.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο παριστάμενος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος ο οποίος είπε ότι «δεν είναι δικό μας θέμα, τι λέει ο κύριος Παππάς, σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός, που τα λέει, και που αποσκοπεί. Ρωτήστε προς τα εκεί, τι λέει ο κύριος Παππάς και όχι προς τα εδώ», είπε ο κ. Μάντζος και πρόσθεσε: «Κι εμείς πρέπει να θεωρήσουμε τυχαία την κοινωνική συνάντηση που έγινε την Κυριακή το βράδυ, μετά το δημοσίευμα, δύο υπουργών Επικρατείας, στο σπίτι του εκδότη επιχειρηματία που εξέδωσε την εφημερίδα που έθεσε αυτό το δημοσίευμα..».

Στη συνέχεια παρενέβη ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης ο οποίος είπε ότι εάν ο κ. Παππάς δεν ενέπλεκε το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μάντζος θα είχε δίκιο. «Αλλά ο κ. Παππάς είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είπε ότι υπάρχει προσυνεννόηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ προ της εκδόσεως του δημοσιεύματος, το οποίο, κατά τον πρόεδρο σας, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, και επομένως, αυτό είναι που γεννά τα ερωτηματικά και στα οποία πρέπει να απαντήσετε. Λέει ψέματα ο κύριος Παππάς; ρώτησε ο κ. Βορίδης με τον κ. Μάντζο να λέει ότι «υπεύθυνος είναι αυτός που τα λέει». Υπεύθυνος σίγουρα είναι, αλλά το ερώτημα είναι εάν ψεύδεται σχολίασε ο κ. Βορίδης, και συνέχισε: «Εδώ υπάρχουν δύο μέρη. Ο κύριος Παππάς κι εσείς. Ο κύριος Παππάς είπε ότι τα συζητάγαμε από πριν. Δηλαδή; Και πριν το δημοσίευμα. Δηλαδή, έχοντας γνώση του δημοσιεύματος, πριν αυτό δημοσιευθεί. Αυτά είπε ο κύριος Παππάς. Εσείς τώρα πρέπει να πείτε εάν είναι ψεύτης», είπε ο κ. Βορίδης με τον κ. Μάντζο να αποκαλεί «φαντασιώσεις» τα λεγόμενα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Φαντασιώσεις» λέει το ΠΑΣΟΚ

Τα λεγόμενα του Νίκου Παππά προκάλεσαν την άμεση απάντηση και του ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για «φαντασιώσεις».

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαρτίου με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον κ. Φάμελλο, τον κ. Κουτσούμπα, τον κ. Χαρίτση και την κα Κωνσταντοπούλου έγιναν κατά σειρά κοινοβουλευτικής δύναμης την Τρίτη 26 Μαρτίου από τις 10 το πρωί και μετά.

Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων που δέχτηκαν να συνυπογράψουν, έλαβαν το κείμενο της πρότασης στις 11 το πρωί. Όλα τα υπόλοιπα είναι φαντασιώσεις.

Πηγές από το κόμμα της Νέας Αριστεράς ανέφεραν: «Δε γνωρίζουμε σε τι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις αναφέρεται ή επινοεί εκ των υστέρων ο κύριος Παππάς. Ξέρουμε όμως ότι χρειάστηκε να περάσουν 24 και πλέον ώρες από την αποκάλυψη της Κυριακής, αντιπαραθετικές διαρροές κι ένα ακατάληπτο μήνυμα του κυρίου Κασσελακη, για να καταλήξει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ να υπογράψει την πρόταση δυσπιστίας.

Ξέρουμε επίσης ότι η Νέα Αριστερά κατέθεσε δημόσια την πρόσκληση στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για την υποβολή πρότασης δυσπιστίας στις 6 Μαρτίου. Ξέρουμε επιπλέον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να την αρνηθεί με το επιχείρημα -δια στόματος της κυρίας Κεχαγιά- ότι μια πρόταση δυσπιστίας θα συσπειρώσει τη Νέα Δημοκρατία και έτσι εξυπηρετεί την κυβέρνηση.

Ξέρουμε τέλος, ότι το πρωί της 24ης Μαρτίου ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε με σαφήνεια ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να πέσει. Αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση της Νέας Αριστεράς την οποία προφανώς στηρίξαμε. Όλα αυτά είναι γεγονότα.

Όπως γεγονός είναι ότι ο κύριος Παππάς με τη δήλωσή του προσέφερε σήμερα μια πολύτιμη υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία. Το γιατί επέλεξε να το κάνει ας το απαντήσει ο ίδιος ή ο πρόεδρος του κόμματος του».

