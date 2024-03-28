ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Παππά: Είναι φαντασιώσεις

Για «φαντασιώσεις» κάνει λόγο από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σε σχόλιό του σχετικά με τις δηλώσεις του Ν. Παππά.

"Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαρτίου με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του", αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ.

«Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον κ. Φάμελλο, τον κ. Κουτσούμπα, τον κ. Χαρίτση και την κα Κωνσταντοπούλου έγιναν κατά σειρά κοινοβουλευτικής δύναμης την Τρίτη 26 Μαρτίου από τις 10 το πρωί και μετά.

Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων που δέχτηκαν να συνυπογράψουν, έλαβαν το κείμενο της πρότασης στις 11 το πρωί. Όλα τα υπόλοιπα είναι φαντασιώσεις.», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

