Με την ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσαν τέσσερα κόμματα κατά της κυβέρνησης, πρόκειται να ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ η τριήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία στην ολομέλεια της Βουλής. Νωρίτερα, θα έχουν προηγηθεί οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, όπου και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επιχειρηματολογία που θα ακολουθήσουν, δεδομένου ότι κατά τις δύο προηγούμενες μαραθώνιες -ολοκληρώνοντας μετά τις 3 τα ξημερώματα- συνεδριάσεις το κλίμα ήταν εκρηκτικό, με τους βουλευτές να ανταλλάσσουν προσωπικούς χαρακτηρισμούς, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας πόλωσης.

Οι συγκρούσεις καθ' όλη τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών ήταν σφοδρές, με την κυβερνητική πλειοψηφία να καταγγέλλει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για απόπειρα εκμετάλλευσης του δυστυχήματος στα Τέμπη και τη μειοψηφία να επιμένει στα επιχειρήματα περί συγκάλυψης. Σήμερα αναμένεται να ανέβουν στο βήμα, όσοι υπουργοί δεν έχουν προλάβει να τοποθετηθούν (175 βουλευτές είχαν εγγραφεί), προκειμένου το μεσημέρι να ξεκινήσουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών με την αντίστροφη φορά της κοινοβουλευτικής τους δύναμης και τον πρωθυπουργό να ανεβαίνει στο βήμα τελευταίος. Κατά την ψηφοφορία πάντως – που ως είθισται λαμβάνει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση – δεν αναμένονται εκπλήξεις, με την κυβερνητική πλειοψηφία των 158 βουλευτών να παραμένει συμπαγής.

Η εμφάνιση του Κώστα Καραμανλή στη Βουλή

Τα φώτα πάντως, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας συζήτησης, έπεσαν στην τοποθέτηση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, που στην ομιλία του τόνισε πως δε θα κρυφτεί πίσω «από καμία βουλευτική ασυλία», καλώντας τα κόμματα να καταθέσουν πρόταση σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, εφόσον έχουν συγκεκριμένα στοιχεία και κατηγορητήριο. «Δεν κρύφτηκα ποτέ και δεν κρύβομαι ποτέ, ούτε τώρα από τη βουλευτική ασυλία. Καμία βουλευτική ασυλία δεν έχω για τα Τέμπη. Το θέμα των Τεμπών υπάγεται στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Και εκεί υπάρχει διαδικασία συγκεκριμένη, δεν θα άλλαζε τίποτα αν δεν ήμουν βουλευτής», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καραμανλής έβαλε κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μία «παρωδία αντιπολίτευσης, όπου κάθε κόμμα συνεισφέρει τον χειρότερό του εαυτό», με τον ίδιο να εκτιμά ότι στόχος της αντιπολίτευσης δεν είναι ο ίδιος αλλά «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. «50 χρόνια, μετά την ίδρυση της παράταξης μας που ισχυροποίησε τη δημοκρατία, έβαλε τη χώρα στην ΕΕ και εγγυάται σταθερότητα, αυτή η παράταξη δεν θα παραδώσει τη χώρα στους θυρωρούς των συμφερόντων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η τοποθέτηση του πρώην υπουργού, πυροδότησε έναν νέο μεγάλο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιτίθεται τόσο προσωπικά στον κ. Καραμανλή, καταλογίζοντας του αλαζονεία όσο και στα έδρανα της πλειοψηφίας: «Τίποτα δεν είπατε επί της ουσίας, δείξατε αλαζονεία. Όλοι μαζί είστε υπεύθυνοι για την συμπεριφορά και τις πράξεις του υπουργού». Ο ίδιος μάλιστα, επιχείρησε να απαντήσει και στις κυβερνητικές αιχμές πως συνασπίζεται με εκδοτικά και οικονομικά συμφέροντα. «Δημιουργείται μια απορία, ενώ δεν έχετε καταθέσει πρόταση για υποκλοπές και εξεταστική, και για άλλα ζητήματα της πολιτικής, ξυπνήσατε Κυριακή μεσημέρι και αποφασίσατε να καταθέσετε πρόταση για το δημοσίευμα μιας εφημερίδας», σχολίασε δηκτικά ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης.

Προσυνεννόηση για την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας

Ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης άνοιξε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να καταγγέλλει από το βήμα της ολομέλειας πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς παραδέχθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη πως υπήρξε προσυνεννόηση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου για την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας.

«Σήμερα ο Νίκος Παππάς μας έκανε ακόμα σοφότερους. Είπε ότι υπήρχε προσυνεννόηση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Άρα όχι απλώς αυτό έγινε με φοβερά αντανακλαστικά αλλά προετοιμαζόταν από ό,τι φαίνεται από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός λοιπόν ήταν και ο λόγος που ήρθε σήμερα ο Ανδρουλάκης, ενώ αυτό είχε γίνει πολλές ημέρες πριν και για αντιπερισπασμό προσπάθησε να χρησιμοποιήσει δημοσιεύματα και κοινωνικές συναντήσεις και να πετάξει λάσπη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν είναι δικό μου και δικό μας (του ΠΑΣΟΚ) θέμα τι λέει ο κ. Παππάς. Και όπως επίσης δεν γνωρίζω τι σκοπό έχει ο κ. Κασσελάκης όταν μιλάει για φάρσα επί της διαδικασίας», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χαριλάου Τρικούπη, Δημήτρης Μάντζος. «Λέει ψέματα ο κ. Παππάς; Εσείς τώρα πρέπει να πείτε. Είναι ψεύτης;», σχολίασε ο Μάκης Βορίδης.

