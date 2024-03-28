Θέμα προσυνεννόησης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης έθεσε στην ομιλία του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης. Όπως είπε, σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο πρώην υπουργός Ν. Παππάς «μαρτύρησε ή του ξέφυγε», ότι υπήρχε και προσυνεννόηση μεταξύ του ΣυΡιζΑ και του ΠΑΣΟΚ, άρα όχι απλώς η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας έγινε με φοβερά αντανακλαστικά, αλλά προετοιμαζόταν από ότι φαίνεται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και από το ΣυΡιζΑ είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθε σήμερα Τετάρτη, ο κος Ανδρουλάκης, ενώ αυτό έχει γίνει πολλές μέρες πριν, και για αντιπερισπασμό, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει δημοσιεύματα για κοινωνικές συναντήσεις, και να πετάξει λάσπη σε μία κυβέρνηση η οποία, και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη, παντού, [..] είπαμε την αλήθεια όπως ακριβώς είναι, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος είχε αποκαλέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ως «πρόθυμο», την Κυριακή το απόγευμα, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας με αφορμή το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής.

Όπως είπε, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Αυτό σας πιέζει, διότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στους πολίτες το πως είναι δυνατόν να έχετε απέναντί σας «μια κυβέρνηση που έχει κάνει όλα αυτά τα ..κακά για τον τόπο», με τους θεσμούς, με την Δημοκρατία με την Οικονομία, αλλά πρόταση δυσπιστίας να κάνετε, από ότι φαίνεται σε συνεννόηση με τον ΣυΡιζΑ, - το είπε ο κύριος Παππάς - το ξαναλέω, [..] πάνω σε ένα θέμα που ήταν λυμένο ένα χρόνο πριν.

Ζητώντας το λόγο, ο παριστάμενος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζιος είπε ότι «δεν είναι δικό μας θέμα, τι λέει ο κος Παππάς, σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός, που τα λέει, και που αποσκοπεί. Ρωτήστε προς τα εκεί, τι λέει ο κύριος Παππάς και όχι προς τα εδώ, είπε ο κ. Μάντζος και πρόσθεσε: «Κι εμείς πρέπει να θεωρήσουμε τυχαία την κοινωνική συνάντηση που έγινε την Κυριακή το βράδυ, μετά το δημοσίευμα, δύο υπουργών Επικρατείας, στο σπίτι του εκδότη επιχειρηματία που εξέδωσε την εφημερίδα που έθεσε αυτό το δημοσίευμα..».

Σε παρέμβασή του, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης είπε ότι εάν ο κ. Παππάς δεν ενέπλεκε το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μάντζος θα είχε δίκιο. «Αλλά ο κ. Παππάς είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είπε ότι υπάρχει προσυνεννόηση μεταξύ ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΣυΡιζΑ, προ της εκδόσεως του δημοσιεύματος, το οποίο, κατά τον πρόεδρο σας, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, και επομένως, αυτό είναι που γεννά τα ερωτηματικά και στα οποία πρέπει να απαντήσετε. Λέει ψέματα ο κύριος Παππάς; ρώτησε ο κ. Βορίδης με τον κ. Μάντζο να λέει ότι «υπεύθυνος είναι αυτός που τα λέει». Υπεύθυνος σίγουρα είναι, αλλά το ερώτημα είναι εάν ψεύδεται σχολίασε ο κ. Βορίδης, και συνέχισε: «Εδώ υπάρχουν δύο μέρη. Ο κος Παππάς κι εσείς. Ο κύριος Παππάς είπε ότι τα συζητάγαμε από πριν. Δηλαδή; Και πριν το δημοσίευμα. Δηλαδή, έχοντας γνώση του δημοσιεύματος, πριν αυτό δημοσιευθεί. Αυτά είπε ο κύριος Παππάς. Εσείς τώρα πρέπει να πείτε εάν είναι ψεύτης, είπε ο κ. Βορίδης με τον κ. Μάντζο να αποκαλεί «φαντασιώσεις» τα λεγόμενα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Εν συνεχεία, ο κ. Βορίδης είπε ότι εδώ υπάρχει κάτι που λέγεται και είναι σαφές και συγκεκριμένο, είναι επώνυμο και δημοσίως, κι εσείς τώρα, το αντικρούετε αυτό, με κοινωνικές συναντήσεις, οι οποίες δεν παρήγαγαν πολιτικό αποτέλεσμα. Όμως, αυτά που λέει ο κος Παππάς παρήγαγαν πολιτικό αποτέλεσμα, παρατήρησε ο κ. Βορίδης: Το πολιτικό αποτέλεσμα των συναντήσεων και συνεννοήσεων και του ευρύτερου συντονισμού ήταν η πρόταση δυσπιστίας. Τα άλλα, δεν έχουν πολιτικό αποτέλεσμα. Είναι, να έχουμε να συζητάμε. Δείτε το λίγο μεταξύ σας, διότι ως προς το βασικό ζήτημα, το οποίο είναι το κίνητρο και η μεθόδευση της συγκεκριμένης πρότασης, που συζητούμε σήμερα, εδώ είστε έκθετοι. Και αυτό αποκαλύπτεται, είπε ο κ. Βορίδης.-

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.