Φαραντούρης στον ΣΚΑΪ: Ευχής έργον να ρίξει η ευρωπαία εισαγγελέας την κυβέρνηση εάν συσκοτίζει σκάνδαλα και εγκλήματα

«Έχω επίγνωση των όσων λέω και πράττω στον δημόσιο βίο», τόνισε ο Νίκος Φαραντούρης υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τη δήλωση του που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

«Δεν νιώθω "αδειασμένος", νιώθω ενισχυμένος απέναντι στην κοινωνία» απάντησε ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει ή αν έχει ενοχληθεί από δηλώσεις στελεχών του κόμματός του.

«Δεν έχω καταλάβει πού διαφωνούμε» είπε και συνέχισε: «όταν η εισαγγελική έρευνα προάγει την αλήθεια ή φέρνει στο φως ζητήματα που αφορούν σκάνδαλα και εγκλήματα δε δημιουργούνται πολιτικές εξελίξεις;». Πρόσθεσε δε ότι «η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει εισαγγελείς από όλα τα κράτη- μέλη, που όταν διαλευκάνουν υποθέσεις προχωράνε την έρευνά τους και εκθέτουν κυβερνήσεις που παρακωλύουν το έργο τους».

«Στον Σαρκοζί πέρασαν βραχιολάκι από την έρευνα της εισαγγελίας», είπε και πρόσθεσε: «σας περνάει από το μυαλό ότι ο Άρειος Πάγος μπορεί να κάνει λάθος; Αυτό λέμε μπορεί να κάνει λάθος. Οι Ευρωπαίοι δικαστές συμπλέκουν και συνεργάζονται με τους εθνικούς εισαγγελείς. Αμφότεροι όταν διερευνούν σκάνδαλα και διαφωτίζουν πτυχές που συσκοτίζονται, μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις και παραιτήσεις της κυβέρνησης».

Ακολούθως επεσήμανε ότι «βεβαίως ο λαός αποφασίζει» και επανέλαβε ότι είναι «ευχής έργον να παραιτήσει η ευρωπαία εισαγγελία την κυβέρνηση εάν συσκοτίζει σκάνδαλα και εγκλήματα».

Συνεχίζοντας ο κ. Φαραντούρης κληθείς να διευκρινίσει τη δήλωσή του τόνισε «η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι θεσμικό όργανο που συμμετέχουν εισαγγελείς από όλα τα κράτη. Αν η έρευνα είτε του ευρωπαϊκού είτε του εθνικού εισαγγελέα οδηγήσει σε αποκαλύψεις που οδηγούν σε απομονιμοποίηση οποιαδήποτε κυβέρνηση, η λαϊκή ετυμηγορία είναι η αρμόδια».

