Η  συμφωνία των «τεσσάρων» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σήμερα θα δοθεί η «μητέρα των μαχών». Όχι πως το ίδιο δεν ισχύει και για τις άλλες δυο δυνάμεις που στήριξαν την πρόταση δυσπιστίας της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας θέλουν το επόμενο διάστημα να αποτυπωθούν πως βρίσκονται άνετα πάνω από τη ζώνη του 3% που οδηγεί στην Ευρωβουλή.

Πρωταρχικός στόχος της Κουμουνδούρου ήταν στην τριήμερη συζήτηση να μη φανεί πως είναι η «ουρά» της κοινοβουλευτικής ομάδας του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε εξαρχής εκλογές, χθες ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το λόγο στη Βουλή, ενώ στο βήμα βρέθηκε από το «βαρύ πυροβολικό» και η Όλγα Γεροβασίλη.

Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για τη βεβαιωμένη αίσθηση της κοινωνίας σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης στο έγκλημα των Τεμπών αλλά και συνολικά στην υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Είναι σαφές πως περιμένουν σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή προκειμένου να απολογηθεί, όπως υποστηρίζουν, για όσα έχουν συμβεί.

Σε δυο σκέλη χωρίζουν την υπόθεση των Τεμπών: Στα αίτια του δυστυχήματος και την πολύχρονη ολιγωρία του Μαξίμου και του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, αλλά στη συγκάλυψη που ακολούθησε.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση τονίζουν πως έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις ημέρες από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Το Βήμα» και δεν έχει απαντηθεί ο πυρήνας των ερωτημάτων που οδήγησαν στην πρόταση δυσπιστίας: Ποιοι είχαν πρόσβαση στα ηχητικά; Ποιοι παρέλαβαν το στικάκι με τις συνομιλίες και ποιοι έκαναν αντίγραφά του; Ποιοι συμμετείχαν στο μοντάζ των ηχητικών; Ποιοι αποφάσισαν να σταλούν τα ηχητικά στις ανακριτικές αρχές με καθυστέρηση δύο ημερών; Και ποιοι τα προώθησαν σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης τα μονταρισμένα; Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο μπροστά για το τελευταίο ερώτημα τονίζουν πως θα μπορούσε να το απευθύνει ο ίδιος ο Εισαγγελέας.

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν άκρως επιτυχημένη την πρωτοβουλία που πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιώντας το κορυφαίο κοινοβουλευτικό όπλο. Παρά τις κάποιες αρρυθμίες -κυρίως όσον αφορά την άποψη του Στέφανου Κασσελάκη να γίνουν οι επόμενες εκλογές υπό διεθνή επιτροπεία- οι προοδευτικές δυνάμεις έδειξαν πως μπορούν να συγκροτήσουν ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Εξεταστική επιτροπή απέκλεισε κρίσιμους μάρτυρες που είχαν άμεση γνώση για τη σημερινή κατάσταση του δικτύου, τη διαχείριση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης, αλλά και τις πολιτικές αποφάσεις του Κώστα Καραμανλή στο Υπουργείο Μεταφορών. Δεν ήταν δυνατόν, λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, να μην ζητηθούν νέες εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Όπως και στον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ βάζουν τα δικά τους ερωτήματα: Ποιος, την ώρα της τραγωδίας, είχε την προτεραιότητα να παρέμβει στο κρίσιμο ηχητικό υλικό; Ποιος είχε πρόσβαση σε αυτό πριν την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη; Ποιος επεξεργάστηκε τις συνομιλίες και ποιος τις διοχέτευσε στα ΜΜΕ για να ενισχύσει τη θεωρία περί ανθρώπινου λάθους και μόνο;

Κοινή συνισταμένη για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν η αντίδρασή τους στη χθεσινή τοποθέτηση του Κώστα Καραμανλή στη Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε το λόγο συνολικά τρεις φορές στην Ολομέλεια χθες και στη δεύτερη ανέφερε πως «το χειροκρότημα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, το ύφος του κ.Καραμανλή, οι χαρακτηρισμοί, δείχνουν ότι το κόμμα σας έχει μηδενική ενσυναίσθηση». Ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση στα social media τόνισε: «'Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε'. Το παρατεταμένο όμως χειροκρότημα όλων των βουλευτών της ΝΔ δείχνει το συνολικό πολιτικό τους μέγεθος. Γίγαντες στη συγκάλυψη, νάνοι στη συναίσθηση. Είναι πλέον συνυπεύθυνοι».

ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κάνουν λόγο για έναν «καθεστωτισμό» που παρουσιάζει η κυβέρνηση και πως αυτό που γίνεται στη Βουλή από την Τρίτη ήταν αναγκαίο: Η λογοδοσία ενώπιον του κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού. Και αυτό αναμένουν να γίνει σήμερα και από τον πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

