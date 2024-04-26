Δυσάρεστα είναι τα νέα για την υγεία του βασιλιά Κάρολου – και πόσος χρόνος του απομένει – σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του αμερικανικού DailyBeast.

Αν και επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα παραπάνω από την αρχική ενημέρωση ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο, τον Φεβρουάριο, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα υποδηλώνει ότι τα πράγματα σε αυτό το σημείο «δεν είναι καλά» και το περιβάλλον του – οικογενειακό, φιλικό και βασιλικό – προετοιμάζεται για το μοιραίο.

Φίλοι και συνεργάτες του 75χρονου μονάρχη που μίλησαν στον συντάκτη, στην ερώτηση πόσο άρρωστος είναι στα αλήθεια ο βασιλιάς, χαμήλωσαν τη φωνή τους και σιγοψιθύρισαν «πολύ άρρωστος, περισσότερο από όσο μας λένε».

Επιπλέον, στους αρμόδιους αξιωματούχους του Παλατιού και στης Αστυνομίας έχουν δοθεί αντίγραφα της «Operation Menai Bridge» (Επιχείρηση Γέφυρα Μενάι - η κωδική λέξη για τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου) τα οποία μελετούν συνεχώς.

Επίσης, ο τυπικός, προβλεπόμενος σχεδιασμός της κηδείας του βασιλιά ανανεώνεται συνεχώς - και όχι κάθε 10 χρόνια όπως στην Ελισάβετ.

«Η βασιλεία του Καρόλου θα είναι εξ ορισμού σύντομη, αλλά κανείς δεν μπορεί να μαντέψει αυτή τη στιγμή πόσο σύντομη θα είναι» δήλωσε στο Daily Beast ο βασιλικός συγγραφέας, Christopher Andersen.

«Φυσικά είναι αποφασισμένος να τον νικήσει (καρκίνο) και όλοι έχουν πέσει πάνω του. Όλοι παραμένουν αισιόδοξοι, αλλά είναι πραγματικά πολύ άρρωστος. Περισσότερο από ό,τι αφήνουν να φανεί», δήλωσε στο Daily Beast παλιός φίλος της βασιλικής οικογένειας, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.



Πηγή: skai.gr

