Τα τρία νέα «στρατόπεδα» του ΣΥΡΙΖΑ και η επόμενη ημέρα στην Κουμουνδούρου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μια μάχη που αναζητείται από ποιον χάθηκε, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν δόθηκε, ήταν τελικά η σύγκρουση του Στέφανου Κασσελάκη με την Όλγα Γεροβασίλη στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι.

Ο Στέφανος Κασσελάκης μπορεί αργά το βράδυ να βρέθηκε με βουλευτές και στελέχη σε μπαρ στο Κολωνάκι για να χαλαρώσει από ένα πολύ δύσκολο τετραήμερο, ωστόσο έχει ένα βουνό να ανέβει μπροστά του. Οι δυο «πόλοι» του ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες επιχείρησαν να ρίξουν ο ένας στον άλλον τον «μουτζούρη» της μη διεξαγωγής των εκλογών. Το debate της Κυριακής στη σκηνή του συνεδρίου ήταν πιο έντονο και από το βράδυ του Σαββάτου.

Οι τόνοι ανέβηκαν, στο Τάε Κβον Ντο η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη και δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί ενωμένος μέχρι τις ευρωεκλογές σε τρεις μήνες. Και ασφαλώς πως θα αποφευχθεί το επόμενο επεισόδιο. Τα όργανα θα συγκληθούν και φαίνεται πως «λευκός καπνός» δύσκολα θα βγαίνει. Φάνηκε μέσα από την κορυφαία διαδικασία του κόμματος πως το ρήγμα είναι βαθύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε στο σημείο που ήταν πριν πραγματοποιηθεί το συνέδριο μόνο που πλέον τα «μπλοκ» που έχουν διαμορφωθεί είναι ξεκάθαρα και η πολεμική μεταξύ τους, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μεγαλύτερη.

Ακόμα και μετά τη λήξη του συνεδρίου υπήρξε διχογνωμία σχετικά με την ψηφοφορία στο τέλος της διαδικασίας. Έγινε ή δεν έγινε;

Ο Παύλος Πολάκης, πάντως ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook την Πολιτική Απόφαση στην οποία υπάρχει η πρόταση που κατέθεσαν οι Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Παππάς και Γιώργος Τσίπρας: «Το κόμμα δεν πρέπει να μπει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Δεν χρειάζεται νέα εκλογή Προέδρου. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη και δίνει εντολή στον Πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών, με ενιαία πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το Καταστατικό και τη Διακήρυξη μας, για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας.Με συντροφικότητα και συλλογικότητα και με εργαλείο τις θέσεις και αποφάσεις του 4ου συνεδρίου ανασυγκροτούμε το Εκτελεστικό Γραφείο με τακτική λειτουργία για την ενίσχυση της πολιτικής μας δράσης, το οποίο εξουσιοδοτούμε να επεξεργαστεί προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος».

Το ερώτημα είναι αν, αλλά και πόσο γρήγορα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει πλέον σε αυτό που του ζητούσαν πολλά στελέχη. Να συγκροτηθεί αυτό το άτυπο όργανο που θα έχει τη μορφή «πρωινού καφέ» και θα χαράσσει καθημερινά την πολιτική γραμμή του κόμματος.

Μετά το τέλος του συνεδρίου η σύγκρουση ανάμεσα στα δυο «στρατόπεδα» συνεχίστηκε. Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, χρέωσε στην Όλγα Γεροβασίλη την υπαναχώρηση.

«Η Όλγα Γεροβασίλη είπε εάν θέλεις σε ένα μήνα πήγαινε μόνος σου άρα παρέλκει η δήλωση παρουσίας της σε εκλογές. Το συνέδριο ξεκάθαρα αποφάνθηκε ότι έχουμε πρόεδρο και δεν χρειάζονται εκλογές και προχωράμε με εδραιωμένη την εμπιστοσύνη του Συνεδρίου στον πρόεδρο Κασσελάκη και προχωράμε στις επόμενες μάχες με εντολή να τα αλλάξουμε όλα», ανέφερε.

Η Όλγα Γεροβασίλη απάντησε διαμηνύοντας ότι δεν απέσυρε ποτέ την υποψηφιότητά της. «Το συνέδριο είναι κυρίαρχο σώμα. Πήρε μια απόφαση να 'καταψηφίσει' την πρόταση του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη», είπε, αναφέροντας ότι υπήρξαν τρεις προτάσεις: Η πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να πάμε σε εκλογές στις 10 Μαρτίου, επί της οποίας εκείνη του απάντησε ότι δεν θα δουλέψει ποτέ ενάντια στο Καταστατικό».

Από το περιβάλλον της αντιπροέδρου της Βουλής τονίζουν ότι είναι προφανές ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είχε την πλειοψηφία σε ένα συνέδριο 2.800 συνέδρων που στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν εκλέχτηκαν αλλά ορίστηκαν. Αν ήθελε πραγματικά εκλογές λοιπόν θα το κέρδιζε. Αντιθέτως δεν το τόλμησε αλλά έβαλε τους δικούς του ανθρώπους να δουλεύουν για να μη γίνουν εκλογές.

Είναι σαφές πως στους κερδισμένους του συνεδρίου συγκαταλέγεται η «τρόικα» των Σωκράτη Φάμελλου, Νίκου Παπά και Γιώργου Τσίπρα των οποίων η πρόταση για αναβολή των εκλογών υπερίσχυσε ακόμα και της εισήγησης του προέδρου. Θα παίξουν ρόλο το επόμενο διάστημα; Ο Στέφανος Κασσελάκης κέρδισε να μην οδηγηθεί σε μια νέα μάχη πέντε μήνες πριν την εκλογή του – γεγονός καθόλου ελκυστικό για έναν αρχηγό – ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει λευκή επιταγή και θα κριθεί «σκληρά» από την εσωκομματική του αντιπολίτευση το βράδυ της 9ης Ιουνίου αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ουσιαστικά, μέσω διαρροής από το περιβάλλον του «διορία», μέχρι την επόμενη παρέμβαση του που δεν αναμένεται σύντομα. «Ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι είχε να πει το είπε στη δήλωσή του. Όλοι θα κριθούν από τα αποτελέσματα», ήταν το σχόλιο του. Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και ή άποψή του η βάση να αποφασίσει αν αμφισβητεί ή όχι τον Στέφανο Κασσελάκη δεν έγινε αποδεκτή. Το σώμα του συνεδρίου του 2024 ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό του 2022 και ο νέος πρόεδρος απέδειξε πως έχει το «πάνω χέρι». Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως δεν δημιουργήθηκαν τόσο ισχυροί συσχετισμοί υπέρ της Όλγας Γεροβασίλη, συνενώνοντας όλα τα μέρη των παλαιών «προεδρικών». Αυτό που φέρεται να έγινε σαφές είναι πως ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί πλέον το κεφάλαιό του.

Πηγή: skai.gr

