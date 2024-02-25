«Ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι είχε να πει το είπε στη δήλωσή του. Όλοι θα κριθούν από τα αποτελέσματα». Αυτό ήταν το σχόλιο του περιβάλλοντος του πρώην Πρωθυπουργού μετά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση του συνεδρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τσίπρας είχε ζητήσει από τον Στέφανο Κασσελάκη να προσφύγει εκ νέου στα μέλη για ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη παρέμβασή του μόλις δύο ώρες πριν από την έναρξη του 4ου συνεδρίου.

Το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με τις ψηφοφορίες και την έγκριση των θέσεων και της πολιτικής απόφασης, καθώς και των Επιτροπών Δεοντολογίας και Οικονομικού Ελέγχου.

Η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου (από κοινού με τους Ν. Παππά και Γ. Τσίπρα) να μην γίνουν εκλογές νέου προέδρου πέρασε δια ανατάσεως της χειρός ώστε να μην υπάρξει βαθύτερη εσωστρέφεια στο κόμμα.

