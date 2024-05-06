«Πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών την απόφαση της Άγκυρας να λειτουργήσει ως τζαμί τη Μονή της Χώρας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (6/5) επισημαίνεται αναλυτικά:

«H απόφαση των Τουρκικών Αρχών για την έναρξη της λειτουργίας της Μονής της Χώρας ως μουσουλμανικού τεμένους συνιστά πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα καθώς αλλοιώνει και προσβάλλει τον χαρακτήρα της ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO ανήκον στην ανθρωπότητα.

Η διατήρηση του οικουμενικού χαρακτήρα μνημείων και η τήρηση των διεθνών προτύπων προστασίας της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί σαφή διεθνή υποχρέωση που δεσμεύει όλα τα κράτη».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.