Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων ψηφοφόρων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές μέσω επιστολικής ψήφου, όπως δείχνει το πλήθος των εγγραφών από τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στην εφαρμογή epistoliki.ypes.gov.gr, που ενεργοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, εγγράφονται οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από το σπίτι τους.

Για τους Έλληνες του εξωτερικού η επιστολική ψήφος είναι ο μόνος τρόπος για να ψηφίσουν στις προσεχείς ευρωεκλογές.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr και των ιστοσελίδων των υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών. Η προθεσμία εγγραφής λήγει 40 ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, δηλαδή την 29η Απριλίου 2024.

11.300 αιτήσεις την πρώτη εβδομάδα στην πλατφόρμα

Ήδη με το «καλημέρα» φάνηκε το υψηλό ενδιαφέρον για τη νέα μέθοδο ψηφοφορίας. Τις δύο πρώτες μέρες οι εγγραφές ήταν περισσότερες από 8.000 ενώ μέχρι χθες το πρωί, έκτη μέρα εγγραφών, ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 11.300.

Αιτήσεις υποβλήθηκαν από την Ελλάδα και από 76 άλλες χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίσθηση προκαλεί ότι ανάμεσα στους Έλληνες της διασποράς που δήλωσαν επιθυμία να ψηφίσουν για το νεο ευρωκοινοβούλιο, συγκαταλέγονται και κάτοικοι από χώρες εκτός Ευρώπης με ισχνή ελληνική παρουσία και συγκεκριμένα από την Κένυα, το Καζακστάν, ακόμη και από την Παπούα - Νέα Γουινέα.

Αν και το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές δεν είναι τόσο έντονο όσο για τις εθνικές εκλογές, ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία της 9ης Ιουνίου αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, καθώς τότε ίσχυαν νομικοί περιορισμοί, ενώ το εκλογικό κέντρο μπορεί να απείχε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χλμ. από τον τόπο κατοικίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι στις περσινές βουλευτικές εκλογές εγγράφηκαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σχεδόν 23.000 απόδημοι, ενώ προσήλθαν στις κάλπες περίπου 18.000 τον Μάιο και 15.600 τον Ιούνιο.

Πώς γίνεται η εγγραφή και η διαδικασία

Οι εντός Ελλάδας εκλογείς εισέρχονται στην πλατφόρμα αποκλειστικά μέσω taxisnet κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και δεν έχουν κωδικούς taxisnet, υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους με συνδυαστική χρήση στοιχείων του ελληνικού διαβατηρίου και της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας, (αρκεί και τα δύο να είναι σε ισχύ) ή του διαβατηρίου και του αριθμού δημοτολογίου. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη, ενώ για τη διευκόλυνση των εκλογέων είναι αναρτημένο εγχειρίδιο χρήσης με κατατοπιστικές οδηγίες.

Εναλλακτικά, οι εντός Ελλάδας εκλογείς μπορούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ οι εκτός επικρατείας εκλογείς μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές (Γενικά Προξενεία, Προξενεία, Προξενικά Γραφεία Πρεσβειών).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, ο εκλογέας θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει μια έγκυρη προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , καθώς και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν με χρήση Κωδικού μιας Χρήσης (OTP), ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης.

, καθώς και τον αριθμό του του τηλεφώνου, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν με χρήση Κωδικού μιας Χρήσης (OTP), ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης. Ο εκλογέας επίσης θα πρέπει να συμπληρώσει τη διεύθυνση κατοικίας του και τη διεύθυνση στην οποία θέλει να του αποσταλεί το εκλογικό υλικό, εφόσον αυτή είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας του. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εκλογέας επιθυμεί να τροποποιήσει κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας ή διευθύνσεων τότε μπορεί να ξεκινήσει μια νέα αίτηση μεταβολής στοιχείων, να διορθώσει ό,τι στοιχεία επιθυμεί και να την υποβάλει.

κατοικίας του και τη διεύθυνση στην οποία θέλει να του αποσταλεί το εκλογικό υλικό, εφόσον αυτή είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας του. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εκλογέας επιθυμεί να τροποποιήσει κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας ή διευθύνσεων τότε μπορεί να ξεκινήσει μια νέα αίτηση μεταβολής στοιχείων, να διορθώσει ό,τι στοιχεία επιθυμεί και να την υποβάλει. Τυχόν απορίες απαντώνται στα πεδία «περισσότερες πληροφορίες» ή «αναφορά προβλήματος» στην πλατφόρμα, καλώντας στο +30 210 626 6222 όλο το 24ωρο ή επικοινωνώντας με τοπικό ΚΕΠ και για τους διαμένοντες στο εξωτερικό με την αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή.

Η αποστολή του εκλογικού φακέλου θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών τον Μάιο μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών από τον 'Αρειο Πάγο. Η παραλαβή τους γίνεται υποχρεωτικά είτε από τον εκλογέα είτε από τρίτο πρόσωπο που έχει ρητή εξουσιοδότηση για την παραλαβή του, με θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή από δημόσια αρχή.

του εκλογικού θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών τον Μάιο μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών από τον 'Αρειο Πάγο. Η παραλαβή τους γίνεται υποχρεωτικά είτε από τον εκλογέα είτε από τρίτο πρόσωπο που έχει ρητή εξουσιοδότηση για την παραλαβή του, με θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή από δημόσια αρχή. Ο εκλογέας ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την αποστολή του φακέλου και με ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την παρακολούθηση της πορείας του (tracking).

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει το φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου, το ψηφοδέλτιο που θα είναι ενιαίο με όλα τα κόμματα, τον φάκελο ψηφοφορίας που θα είναι ανώνυμος, ένα έντυπο οδηγιών, τον κατάλογο υποψηφίων και μια αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί.

Ν. Κεραμέως: «Απαρχή μιας ιστορικής μεταρρύθμισης»

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας της επιστολικής ψήφου σηματοδοτεί την απαρχή μιας ιστορικής μεταρρύθμισης. Η επιστολική ψήφος διευκολύνει και εκσυγχρονίζει τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν, χωρίς να δαπανήσουν χρόνο και χρήματα. Ταυτόχρονα, διευκολύνει και τους Έλληνες που ζουν εντός επικράτειας και κυρίως τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, εποχικά εργαζόμενους και εργαζόμενους στις αργίες της Κυριακής, άτομα με αναπηρία, φοιτητές και μαθητές εν μέσω εξεταστικής περιόδου. Η επιστολική ψήφος ανοίγει τον δίαυλο για να ακουστεί η φωνή όλων των Ελλήνων, όπου και αν βρίσκονται, ανά την υφήλιο. Όλοι μαζί, έχουμε την ευκαιρία να συνδιαμορφώσουμε το παρόν και το μέλλον της χώρας μας».

