Με Χουάντσο ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR στη 12άδα του στο ματς με τη Μακάμπι

«Παρών» δηλώνει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο αυριανό κρίσιμο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μακάμπι.

Ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου έκανε γνωστό σήμερα ο Ισπανός θα είναι στην 12άδα του αγώνα, για να ενισχύσει την ομάδα του. «Ο Χουάντσο θα είναι στο παρκέ αύριο», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Τούρκου τεχνικού για τον Ισπανό.

Προφανώς και δεν αναμένεται να πάρει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής αλλά κάτι τέτοιο θα συμβεί ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα καθώς ο Ισπανός έχει χάσει αρκετές προπονήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο είναι πέρα για πέρα καλό το γεγονός ότι ο Εργκίν Αταμάν θα έχει και την επιλογή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ερνανγκόμεθ έλειψε από τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια των «πράσινων», αλλά και από το Game 2 στο ΟΑΚΑ.

Η επιστροφή του θα δώσει ακόμη περισσότερες βοήθειες στο «τριφύλλι», το οποίο αναζητά την 3η του νίκη και την πρόκριση στο final-4 της Euroleague.

