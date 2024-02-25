Βορίδης: Ενωμένη και έτοιμη η ΝΔ για τις κρίσιμες ευρωεκλογές

Μεταρρυθμίσεις και ευρωεκλογές ήταν τα δύο, κατά βάση, θέματα που έθιξε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, κατά την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Ξάνθης, του κυβερνώντος κόμματος.
Όπως ο ίδιος επισημαίνει σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης εξελίσσεται με σταθερό και αποφασιστικό ρυθμό. Η παράταξή μας, ενωμένη, είναι έτοιμη να δώσει δυναμικά τη μάχη για τις επόμενες κρίσιμες ευρωπαϊκές εκλογές».
Και ο υπουργός Επικρατείας καταλήγει: «Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους, μεταξύ αυτών που υπερασπίζονται έμπρακτα τα συμφέροντα και τα δίκαια της Ελλάδας, και εκείνων που βρίσκονται σταθερά και με κάθε μέσο απέναντι της, υπερψηφίζοντας ακόμη και την αναστολή της χρηματοδότησης της χώρας».
