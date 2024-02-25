Κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αντεπίθεση τώρα, απέναντι σε ό,τι σε καίει, σ’ ό,τι σου τρώει την ψυχή» δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης, παραφράζοντας το τραγούδι «Γιορτή» του ροκ συγκροτήματος Τρύπες

Με στίχους από τη «Γιορτή», το γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος ο κ. Κασσελάκης επέλεξε να κλείσει και την ομιλία του την τελευταία ημέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.



Η ανάρτηση Κασσελάκη



«Πάρτε το κόμμα στα χέρια σας.



Δικό σας είναι.

Κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές.

Κάποιοι θέλουν να μου χρεώσουν την αποτυχία και να πάμε σε ένα νέο ρινγκ.

Τι κάνουμε όλοι εμείς απέναντι σε αυτούς τους λίγους;

Επανίδρυση.

Νέα Όργανα.

Αξιοπιστία.

Αξιοκρατία.

Ανάσα δημοκρατίας τώρα.

Λύτρωση τώρα.

Αντεπίθεση τώρα, απέναντι σε ό,τι σε καίει, σ’ ό,τι σου τρώει την ψυχή».



Πηγή: skai.gr

