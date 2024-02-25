Γεμάτη ανατροπές ήταν η τελευταία ημέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στέφανο Κασσελάκη και την Όλγα Γεροβασίλη να επιδίδονται σε σκληρή αντιπαράθεση, αλλά στο τέλος να καταλήγουν στην απόφαση να μην αναμετρηθούν σε νέα εκλογή προέδρου. Τα όσα ειπώθηκαν όμως εκατέρωθεν δείχνουν ότι το χάσμα που χωρίζει τις δυο πλευρές είναι μεγάλο.

Και μπορεί να συμφωνήθηκε να μην γίνει η εκλογή, όμως αμέσως μετά ο κ. Κασσελάκης και η κ. Γεροβασίλη άρχισαν και πάλι να διαφωνούν. Αυτή τη φορά για το ποιος έκανε πίσω.



Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς ότι κατά τη διάρκεια του ταραχώδους αυτού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν τα "συντροφικά μαχαίρια". Οι φαρμακερές βολές εναντίον αλλήλων από τους υποστηρικτές των δυο, Κασσελάκη και Γεροβασίλη, έδωσαν και πήραν με την κατάσταση να εκτραχύνεται, και την ένταση να "χτυπά κόκκινο" με αντεγκλήσεις και αποδοκιμασίες σε αρκετές στιγμές της συνεδρίασης.



Είναι φανερό ότι πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει χάσμα με χωριστά "στρατόπεδα", διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις αλλά και ψυχικό χάσμα.

Τα κέρδη και οι απώλειες για Στέφανο Κασσελάκη και Όλγα Γεροβασίλη

Κασσελάκης



Στα συν του κ. Κασσελάκη ότι δεν μπήκε στη διαδικασία, στη βάσανο, να ζητήσει πάλι την ψήφο των μελών, πέντε μήνες αφότου την πήρε. Δεν μπήκε επίσης στη διαδικασία να συγκριθεί με τον εαυτό του, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικός, και δεν είναι βέβαιο ότι θα πήγαιναν στην κάλπη να ψηφίσουν και πάλι 150.000 μέλη. Ακόμα και αν κέρδιζε, με λιγότερες ψήφους θα έδειχνε ότι δεν είναι τόσο δημοφιλής. Πάντως, από την αντιμετώπιση του κόσμου, το χειροκρότημα, έδειξε ότι ελέγχει το συνέδριο, και συσπείρωσε την ομάδα του, ενδεχομένως επαναφέροντας σε μεγάλο βαθμό κάποια στελέχη που του είχαν «γυρίσει την πλάτη». Από το στρατόπεδο του κ. Κασσελάκη κρατούν ότι ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης που τηρούσαν αποστάσεις το τελευταίο διάστημα δεν στήριξαν την κ. Γεροβασίλη.





Στα μείον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, είναι ότι ο Στέφανος Κασσελάκης κέρδισε μεν την παραμονή του στην προεδρία, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει «λευκή επιταγή» κάτι που ήθελε, και για την οποία μίλησε και την Κυριακή, μέχρι το 2027. Δεύτερον, δεν πέρασε η πρότασή του: εκλογές 10 Μαρτίου. Παρασκηνιακά έγιναν πάρα πολλές ζυμώσεις από το Σάββατο και από βουλευτές και στελέχη που τον στηρίζουν και εξέταζαν την «επόμενη ημέρα» των εκλογών. Τρίτον, ίσως και το σημαντικότερο, θα συγκροτηθεί Εκτελεστικό Γραφείο. Αυτό υπάρχει μέσα στην Πολιτική Απόφαση, και ο κ. Κασσελάκης θα κληθεί να υιοθετήσει το επόμενο διάστημα. Και αν για κάποιο λόγο είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του τα όργανα να αλλάξουν (Πολιτική Γραμματεία – Κεντρική Επιτροπή), δεν θα αλλάξουν. Επίσης, ο κ. Κασσελάκης δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί το πολιτικό κεφάλαιο του κ. Τσίπρα, ίσως αυτό να ήθελε να σηματοδοτήσει και ο πρώην πρωθυπουργός με τη δήλωσή του. Ο Στέφανος Κασσελάκης κέρδισε την παραμονή στην προεδρία, αλλά δεν πήρε «λευκή επιταγή».





Γεροβασίλη



Στα θετικά της Όλγας Γεροβασίλη είναι ότι αναδεικνύεται σε νέο «ισχυρό πόλο» με πολλά προεδρικά στελέχη μαζί της, και σίγουρα συμβολίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Κέρδισε πολιτικό χρόνο, ενώ από το περιβάλλον της σχολίαζαν ότι αυτοί που μάζευαν υπογραφές για αναβολή των εκλογών ήταν από την πλευρά του κ. Κασσελάκη, οπότε θεωρούν υποκριτικό αυτό που έγινε. Παράλληλα, έγινε σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας την προτιμούσε στην ηγεσία. Η κ. Γεροβασίλη καταγράφει συσπείρωση της δικής της ομάδας, των «προεδρικών», αλλά επίσης καταγράφει και κάποιες «νέες εισόδους», με στήριξη στο Συνέδριο από τον Χρήστο Σπίρτζη, την Αθηνά Λινού και την Κατερίνα Νοτοπούλου.



Στα μείον, ότι δεν πέτυχε την προσφυγή στη βάση, κάτι που ζήτησε και ο πρώην πρωθυπουργός, και πρέπει να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές αν επιθυμεί ακόμα να αναλάβει την προεδρία.

Πηγή: skai.gr

