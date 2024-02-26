Της Πηνελόπης Γκάλιου



Στην ολοκλήρωση του πρώτου «πακέτου» των εμβληματικών μεταρρυθμίσεων κοινωνικής φύσεως, προχωρά αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων στη χώρα, το οποίο εισάγεται αύριο στη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για συζήτηση και η ψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής, αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Μετά τη νομοθέτηση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια αλλά και τη θέσπιση του νέου Ποινικού κώδικα, η κυβέρνηση ψηφίζοντας και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» επιταχύνει στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, έχοντας νομοθετήσει και υλοποιήσει σειρά προεκλογικών της δεσμεύσεων και οδεύει προς τις κάλπες σε έναν καθαρό ορίζοντα τριών μηνών, χωρίς κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις.

Σημαντικό χαρτί καθ 'όλη την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές, αναμένεται να αποτελέσουν όλες οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης αρχής γενομένης από την πρώτη που κατέθεσε μετά τη νίκη της στις εθνικές εκλογές και θέσπισε σχεδόν το 50% των προεκλογικών δεσμεύσεων, ενώ ακολούθησαν και άλλα καίρια νομοσχέδια που αφορούσαν τις αλλαγές στο σύστημα Υγείας και το ΕΚΑΒ, το φορολογικό νομοσχέδιο, η επιστολική ψήφος.

Νομοθετήματα που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αποδεικνύουν την αμετακίνητη βούληση της κυβέρνησης της ΝΔ να προχωρήσει τη χώρα μπροστά με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος και να ζυγίζει με μικροκομματικούς όρους τις απαραίτητες νομοθετικές βελτιώσεις για τη χώρα.

Τις επόμενες ημέρες η μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης έλκει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον και των κομμάτων αλλά και της κοινωνίας ενώ για την κυβέρνηση πρόκειται για μια κορυφαία και εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία εκτός από προεκλογική δέσμευση αποτέλεσε κεντρική πολιτική επιδίωξη της ΝΔ από την περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, η οποία ωστόσο τότε «σκόνταφτε» στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και δεν επετεύχθη μέχρι σήμερα η νομοθέτηση. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τους τριγμούς που προκάλεσε στο εσωτερικό της ΝΔ το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείο Παιδείας για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ανάποδα και συσπειρωτικά για τη κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που εστιάζει στην ίδρυση των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, κάνοντας λόγο για «εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης» η κυβέρνηση εστιάζει και στις αλλαγές που επιφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο στα δημόσια Πανεπιστήμια κάνοντας λόγο για «μια ιστορική μεταρρύθμιση για τα δημόσια κυρίως πανεπιστήμια, γιατί το 70% αυτό του νόμου αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια, την ενδυνάμωσή τους, τη χρηματόδοτησή τους, την ενίσχυσή τους, τη σύμπραξη τους με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τις ελευθερίες που παίρνουν, αιτήματα, που οι πρυτάνεις διαχρονικά, τα συμβούλια πρυτάνεων και οι φοιτητές έχουν θέσει στην Πολιτεία και η Πολιτεία πλέον τους ακούει» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του.

Μετά το νομοσχέδιο του Υπουργείο Παιδείας, τη σκυτάλη αναμένεται να πάρει το εθνικό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό και την οικογένεια , το οποίο θα κληθεί αν αντιμετωπίσει διαχρονικές παθογένειες που αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και δεν αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, αντίστοιχες αυτών που αντιμετώπισε η κυβέρνηση των τελευταίο μήνα, ώστε χωρίς εστίες έντασης και αντιδράσεων να επικεντρωθεί στα πολιτικά μηνύματα που θέλει να εκπέμψει και να επικοινωνήσει ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

