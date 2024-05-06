Λογαριασμός
Ταλαιπωρία για 669 επιβάτες του πλοίου «Κρήτη ΙΙ» - Aπαγορεύτηκε ο απόπλους από τον Πειραιά, λόγω βλάβης

Το πλοίο είχε προορισμό το Ηράκλειο και επρόκετο να αναχωρήσει στις 9:00 το βράδυ από το λιμάνι του Πειραιά 

Πλοίο

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κρήτη ΙΙ από το λιμάνι του Πειραιά για Ηράκλειο λόγω βλάβης στην ηλεκτρομηχανή.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 9 το βράδυ για Ηράκλειο με 669 επιβάτες 75 ΙΧ 14 φορτηγά 4 δίκυκλα και 94 μέλη πλήρωμα.

Οι επιβάτες αναμένεται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

