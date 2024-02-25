Μπορεί το θυελλώδες 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να ανήκει πλέον στην ιστορία, αφήνοντας πίσω του το δίλημμα των εσωκομματικών εκλογών με αναβάπτιση του προέδρου του κόμματος χωρίς κάλπες, ωστόσο η κρίση στο κόμμα είναι βαθύτερη από ποτέ, και το ρήγμα μεταξύ των στελεχών του βαθαίνει.

Το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με τις ψηφοφορίες και την έγκριση των θέσεων και της πολιτικής απόφασης, καθώς και των Επιτροπών Δεοντολογίας και Οικονομικού Ελέγχου.

Η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου (από κοινού με τους Ν. Παππά και Γ. Τσίπρα) να μην γίνουν εκλογές νέου προέδρου πέρασε δια ανατάσεως της χειρός ώστε να μην υπάρξει βαθύτερη εσωστρέφεια στο κόμμα, ωστόσο το ψυχολογικό (και όχι μόνο) χάσμα ανάμεσα στα «στρατόπεδα» του Στέφανου Κασσελάκη και της Όλγας Γεροβασίλη είναι εμφανές από τα πυρά που αντάλλαξαν και τις διαφορετικές ερμηνείες τους για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι από το Συνέδριο έμειναν «ανοιχτοί λογαριασμοί», που πρέπει να κλείσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Κασσελάκης: "Κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές"

Κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αντεπίθεση τώρα, απέναντι σε ό,τι σε καίει, σ’ ό,τι σου τρώει την ψυχή» δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης, παραφράζοντας το τραγούδι «Γιορτή» του ροκ συγκροτήματος Τρύπες

Με στίχους από τη «Γιορτή», το γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος ο κ. Κασσελάκης επέλεξε να κλείσει και την ομιλία του την τελευταία ημέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.



Η ανάρτηση Κασσελάκη



«Πάρτε το κόμμα στα χέρια σας.



Δικό σας είναι.

Κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές.

Κάποιοι θέλουν να μου χρεώσουν την αποτυχία και να πάμε σε ένα νέο ρινγκ.

Τι κάνουμε όλοι εμείς απέναντι σε αυτούς τους λίγους;

Επανίδρυση.

Νέα Όργανα.

Αξιοπιστία.

Αξιοκρατία.

Ανάσα δημοκρατίας τώρα.

Λύτρωση τώρα.

Αντεπίθεση τώρα, απέναντι σε ό,τι σε καίει, σ’ ό,τι σου τρώει την ψυχή».



Γεροβασίλη: "Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει πετυχημένη πορεία αν ο Κασσελάκης συνεχίσει να είναι διχαστικός"

Το συνέδριο είναι κυρίαρχο σώμα, πήρε μια απόφαση, να καταψηφίσει την πρόταση του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη, δήλωσε από πλευράς της η Όλγα Γεροβασίλη.

Υπήρξαν τρεις προτάσεις σύμφωνα με την κ. Γεροβασίλη:

Πρόταση του προέδρου για εκλογές σε δέκα μέρες. Απάντησα οι εκλογές να γίνουν όπως του Αλέξη Τσίπρα και οι δικές σου

Πρόταση Φάμελλου και

Η δική μου, εκλογές σε ένα μήνα. Δεν την απέσυρα ποτέ.

Το προεδρείο επέλεξε να βάλει πρώτη του Σωκράτη Φάμελλου.

Συμπέρασμα τονίζει η κ. Γεροβασίλη:



Είναι κυρίαρχη η απόφαση. Όντως πρέπει να δώσουμε τη μάχη συλλογικά και συντεταγμένα, με το βλέμμα στις ευρωεκλογές. Δεν θα είναι πετυχημένη αυτή η πορεία, αν ο πρόεδρος συνεχίσει να έχει πολωτική και διχαστική στάση που εκφράστηκε εκτός των άλλων και με το «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε».

«Σχόλιο πάνω στην πρότασή μου: Γιατί δεν μπήκαν οι άλλες δύο προτάσεις και μπήκε πρώτα του προέδρου; Διότι δεν έπρεπε να φανεί ότι καταψηφίζεται η πρόταση του προέδρου. Για να κάνεις απόσυρση πρέπει να την αποσύρω την πρότασή μου. Θέλει εκλογές ανισότητας προφανώς. Τις φοβήθηκε όταν είπε… Το καταστατικό πρέπει να το θυμόμαστε, όχι όταν μας βολεύει. Δεν μπορούμε να πάμε με διχασμό και αλαζονεία» σημειώνει.



«Λευκή επιταγή δεν υπάρχει για κανένα μας. Στο τέλος αυτής της ημέρας θα γίνουν εκλογές. Μεγαλύτερη κρίση εθνικών εκλογών δεν μπορεί να υπάρξει» επισημαίνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Πολάκης: "Ψηφίστηκε μαζικά αυτό που έπρεπε"

«Ψηφίστηκε μαζικά αυτό που έπρεπε!» δηλώνει ο Παύλος Πολάκης εκφράζοντας την ικανοποίησή του στο Facebook για το αποτέλεσμα του 4ου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη πέραν των ευρωεκλογών, με ορίζοντα εθνικών εκλογών.

«Το Συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη και δίνει εντολή στον Πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών, με ενιαία πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το Καταστατικό και τη Διακήρυξη μας, για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας» τονίζει ο Παύλος Πολάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:



«Το κόμμα δεν πρέπει να μπει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας.



Δεν χρειάζεται νέα εκλογή Προέδρου.

Το Συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη και δίνει εντολή στον Πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών, με ενιαία πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το Καταστατικό και τη Διακήρυξη μας, για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας.



Με συντροφικότητα και συλλογικότητα και με εργαλείο τις θέσεις και αποφάσεις του 4ου συνεδρίου ανασυγκροτούμε το Εκτελεστικό Γραφείο με τακτική λειτουργία για την ενίσχυση της πολιτικής μας δράσης, το οποίο εξουσιοδοτούμε να επεξεργαστεί προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος.»

Αυγέρη: "Το Συνέδριο επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη"

«Το Συνέδριο ομόθυμα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο», ανέφερε σε δήλωσή της στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του κόμματος Δώρα Αυγέρη και πρόσθεσε:

«Το Συνέδριο είπε "πρόεδρο έχουμε, επομένως δεν χρειάζονται εκλογές, πάμε με εδραιωμένη την εμπιστοσύνη στις επόμενες εκλογικές μάχες του ΣΥΡΙΖΑ, με εντολή να τα αλλάξουμε όλα".

Η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη ήταν ενιαία, αφού ανέλυσε την παρέμβαση Τσίπρα και την υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη, είπε "δεν μπορώ θα πάμε σε εκλογές στις 10 Μαρτίου" για τους λόγους που εξήγησε. Αυτή ήταν η ενιαία πρόταση. Βγαίνει η συντρόφισσα Όλγα και λέει "αν θες να πας σε εκλογές στις 10 Μαρτίου πήγαινε μόνος σου". 'Αρα δεν αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου. Είναι ξεκάθαρη και επομένως παρέλκει το αίτημά της για εκλογές, ή μάλλον παρέλκει η δήλωση παρουσίας από την πλευρά της για εκλογές».

Τι είχε προηγηθεί

Μετά την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη - όπου ανακοίνωσε εκλογές στις 10 Μαρτίου και άμεσα καταστατικές αλλαγές - τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καταθέτοντας κοινή πρόταση με τους Ν. Παππά και Γ. Τσίπρα για μη εκλογή νέου προέδρου και επιβεβαίωση από το συνέδριο της εμπιστοσύνης του στον πρόεδρο κόμματος, ώστε «να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών».

«Σήμερα είμαστε εδώ με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι εδώ η βάση με δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους και έχουμε τη λαμπρή δυνατότητα να λύσουμε τα μεγάλα θέματα, με τα μέλη του κόμματος και τη δημοκρατική εκπροσώπηση τους που είναι εδώ», είπε. Ανέφερε ότι ανέλαβαν την ευθύνη με τον Νίκο Παππά και του Γιώργο Τσίπρα να καταθέσουν μια «πολύ απλή πρόταση αλλά πολύ σημαντική πολιτική πρόταση». «Προτείνουμε να ψηφιστεί πριν από οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια, το εξής: Το κόμμα δεν πρέπει να πεις ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Δε χρειάζεται νέα εκλογή προέδρου. Το συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη, να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών. Με νέα πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το καταστατικό και τη διακήρυξη μας για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Με συντροφικότητα, συλλογικότητα και με εργαλείο τις θέσεις και τις αποφάσεις του τέταρτου συνεδρίου ανασυγκροτούμε το εκτελεστικό γραφείο με τακτική λειτουργία για την ενίσχυση της πολιτικής μας δράσης, το οποίο εξουσιοδοτούμε και να επεξεργαστεί προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος μας». «Είναι μία πρόταση που πάει μπροστά το κόμμα. Πάει μπροστά την αριστερά και την κοινωνία και κρατάει όλους μας ενωμένους», τόνισε.

Πινγκ-πονγκ Γεροβασίλη - Κασσελάκη

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Όλγα Γεροβασίλη λέγοντας: «Αγαπητέ Στέφανε, στην εναρκτήρια ομιλία σου είπες βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Εάν το ανακαλέσεις σταματάμε εδώ. Αλλιώς εγώ δεν θα παραβιάσω ποτέ το καταστατικό του κόμματος. Περιμένω. Στην αριστερά λευκές επιταγές δεν υπάρχουν όποιος νόμιζε ότι μπορεί να το έχει αυτό κάτι δεν καταλαβαίνει. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες, εσύ το πέταξες. Τώρα αν θες εκλογές σε 10 μέρες αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει, ε καν' τις μόνος σου να δεις τι θα πάρεις. Μένω σε αυτό που είπα». Ο Στέφανος Κασσελάκης της απάντησε ζητώντας της να πάρει εκείνη πίσω την υποψηφιότητα της και σταματάμε.

Η κ. Γεροβασίλη παίρνοντας εκ νέου το λόγο, είπε μεταξύ άλλων ότι το συνέδριο είναι κυρίαρχο όργανο και πως δεν είναι εκείνη που έβαλε την πρόταση για εκλογές. Εν συνεχεία έγινε η ψηφοφορία επί της πρότασης Σ. Φάμελλου- Ν. Παππά - Γ.Τσίπρα, δια ανάτασης των καρτών των συνέδρων. «Παιδιά, αρκετά. Έπεσαν οι μάσκες, δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

