«Ψηφίστηκε μαζικά αυτό που έπρεπε!» δηλώνει ο Παύλος Πολάκης εκφράζοντας την ικανοποίησή του στο Facebook για το αποτέλεσμα του 4ου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη πέραν των ευρωεκλογών, με ορίζοντα εθνικών εκλογών.

«Το Συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη και δίνει εντολή στον Πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών, με ενιαία πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το Καταστατικό και τη Διακήρυξη μας, για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας» τονίζει ο Παύλος Πολάκης.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:



«Το κόμμα δεν πρέπει να μπει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας.



Δεν χρειάζεται νέα εκλογή Προέδρου.

Το Συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη και δίνει εντολή στον Πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών, με ενιαία πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το Καταστατικό και τη Διακήρυξη μας, για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας.



Με συντροφικότητα και συλλογικότητα και με εργαλείο τις θέσεις και αποφάσεις του 4ου συνεδρίου ανασυγκροτούμε το Εκτελεστικό Γραφείο με τακτική λειτουργία για την ενίσχυση της πολιτικής μας δράσης, το οποίο εξουσιοδοτούμε να επεξεργαστεί προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.