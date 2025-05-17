Τα μυστικά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων του Μαξίμου

Της Δώρας Αντωνίου

Από τις ανακοινώσεις των μέτρων ενίσχυσης για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ενοικιαστές μέχρι την αξιολόγηση στο Δημόσιο, από τις συσκέψεις για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και τις περιοδείες, μέχρι τις αναρτήσεις στο Tik Tok, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται σε διαρκή αγώνα δρόμου για να καταγράφεται καθημερινή δημόσια παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με κάποια δραστηριότητα, δήλωση ή παρέμβαση. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και έχει πίσω της την προσεκτική ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων των κυλιόμενων μετρήσεων που φτάνουν σε τακτική βάση στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Ο στόχος δεν είναι άλλος από την αύξηση του ποσοστού του κυβερνώντος κόμματος και η επιλογή της προβολής του κ. Μητσοτάκη δείχνει να δικαιώνεται, καθώς το 30% καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις και οι τάσεις είναι ανοδικές.

Τα βασικά χαρακτηριστικά από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων στις μετρήσεις του Μεγάρου Μαξίμου είναι τα εξής:

- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός έναντι των πολιτικών αντιπάλων του, καθώς έχει με μεγάλη διαφορά υψηλά ποσοστά αποδοχής και θετικών γνωμών. Όπως αναφέρει στέλεχος του επικοινωνιακού επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου, η τάση που καταγράφεται στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις είναι πολύ κοντά στην εικόνα που δίνουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί. Είναι ενδεικτικό ότι στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, στο ερώτημα για την εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας ο κ. Μητσοτάκης είναι πρώτος με 29,8% και ακολουθεί ο «κανένας» με 26,4%. Η απόσταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που βρίσκεται αμέσως μετά στη σειρά, είναι πολύ μεγάλη, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μόλις στο 9,8%.

- Η Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και άλλα κόμματα, όπως η Ελληνική Λύση, που επίσης τους τελευταίους μήνες παρουσίασε αύξηση των ποσοστών της, αναγνωρίζονται από τους πολίτες ως προσωποπαγή κόμματα, καθώς αποτυπώνεται δημοσκοπικά ότι η αλλαγή ηγεσίας και μόνο, θα μπορούσε να τα αφήσει εκτός Βουλής. Αντίστροφη τάση φαίνεται ότι ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, όπου η γενική εικόνα του κόμματος δείχνει να επηρεάζεται από τη χαμηλή δημοφιλία του κ. Ανδρουλάκη. Είναι ενδεικτικό ότι στην επίσης δημοσιοποιημένη δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon, στο υποθετικό σενάριο όπου όλα τα κόμματα θα είχαν διαφορετική ηγεσία, η μεν Ν.Δ. υποχωρεί στο 24%, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 17,1%, ενώ Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας μένουν κάτω από τον πήχη του 3%, που είναι το ποσοστό εισόδου στη Βουλή.

- Η κυβερνητική παράταξη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της. Παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας «παίζει χωρίς αντίπαλο», καθώς όποιο κόμμα και αν εμφανίζεται δεύτερο, αναλόγως της δημοσκόπησης, η απόσταση της Ν.Δ. από αυτό είναι πολύ μεγάλη, στα όρια του double score. Όμως, η προσπάθεια επιστροφής σε ποσοστά πάνω από το 30% είναι κοπιώδης και τα δημοσκοπικά κέρδη αθροίζονται με βασανιστικά αργό ρυθμό, ενώ θεωρείται πολύ εύθραυστη η διατήρησή τους, με οποιαδήποτε αστοχία να μπορεί να επιφέρει άμεσες απώλειες. Τα προβλήματα είναι επίμονα και γνωστά: το αυξημένο κόστος ζωής, το στεγαστικό, οι ανεπάρκειες στο σύστημα υγείας, τα ζητήματα ασφάλειας, κ.λπ.. Είναι όλα αυτά τα θέματα στα οποία η κυβέρνηση επιδιώκει με ένα επικοινωνιακό μπαράζ να δείξει ότι αντιλαμβάνεται τις ευαισθησίες των πολιτών και σπεύδει να απαντήσει δίνοντας λύσεις. Όμως, καθώς βρίσκεται ήδη στο μισό της δεύτερης τετραετίας, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να πείσει ότι έχει τις απαντήσεις στα προβλήματα ή την ουσιαστική βούληση να τις υλοποιήσει.

Με αυτά τα δεδομένα, η επιλογή είναι σαφής: καθώς το ισχυρό χαρτί παραμένει ο κ. Μητσοτάκης, γύρω από τη δική του παρουσία και δραστηριότητα θα οικοδομηθεί όλη η προσπάθεια διατήρησης της κυριαρχίας της Ν.Δ.. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα είναι επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η διατήρηση σεναρίων για πιθανή αλλαγή ηγεσίας φάνηκε ότι μόνο ζημιά προκαλεί.

