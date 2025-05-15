Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης στo TikTok για τα πανεπιστήμια: Αποδίδουμε στις διοικήσεις των σχολών χώρους που ήταν υπό κατάληψη για δεκαετίες

Όπως επισημαίνει στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να αποδίδει στις διοικήσεις των σχολών τους υπό κατάληψη χώρους

Μητσοτάκης

Στις «άθλιες» όπως χαρακτήρισε εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα από την κατάληψη της Νομικής Σχολής αλλά και στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο του βίντεο στο TikTok.

Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να αποδίδει στις διοικήσεις των σχολών τους υπό κατάληψη χώρους.

Παράλληλα απευθυνόμενος στο Πρύτανη της Νομικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «είναι η σειρά σας να κάνετε τη δική σας δουλειά. Να αποκτήσει ο χώρος την εικόνα που του αρμόζει και να λειτουργήσει είτε ως κανονικό κυλικείο, είτε ως ένας κοινόχρηστος χώρος για όλους τους φοιτητές».

@kyriakosmitsotakis_

Αποδίδουμε στις διοικήσεις των σχολών χώρους που ήταν υπό κατάληψη για δεκαετίες, όπως κάναμε χθες στη Νομική.

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης κατάληψη Νομική πανεπιστήμια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark