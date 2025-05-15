Στις «άθλιες» όπως χαρακτήρισε εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα από την κατάληψη της Νομικής Σχολής αλλά και στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο του βίντεο στο TikTok.

Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να αποδίδει στις διοικήσεις των σχολών τους υπό κατάληψη χώρους.

Παράλληλα απευθυνόμενος στο Πρύτανη της Νομικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «είναι η σειρά σας να κάνετε τη δική σας δουλειά. Να αποκτήσει ο χώρος την εικόνα που του αρμόζει και να λειτουργήσει είτε ως κανονικό κυλικείο, είτε ως ένας κοινόχρηστος χώρος για όλους τους φοιτητές».

@kyriakosmitsotakis_ Αποδίδουμε στις διοικήσεις των σχολών χώρους που ήταν υπό κατάληψη για δεκαετίες, όπως κάναμε χθες στη Νομική. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

