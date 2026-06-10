Νίκολας Γκάλιτζιν: Θα υποδυθεί το θρυλικό μοντέλο Χόιτ Ρίτσαρντς σε ταινία του Γκας Βαν Σαντ

Μετά το «Dead Man's Wire», το οποίο αποτέλεσε την επιστροφή του στη σκηνοθεσία μετά από περισσότερα από επτά χρόνια, ο Γκας Βαν Σαντ (Gus Van Sant) σχεδιάζει το επόμενο κινηματογραφικό βήμα του.

Ο πρωταγωνιστής του επερχόμενου «Masters of the Universe», Νίκολας Γκάλιτζιν (Nicholas Galitzine), πρόκειται να υποδυθεί το διάσημο supermodel Χόιτ Ρίτσαρντς (Hoyt Richards) στην νέα βιογραφική ταινία του (προς το παρόν χωρίς τίτλο), της οποίας τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν την επόμενη χρονιά.

Ο Χόιτ Ρίτσαρντς υπήρξε ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα στις δεκαετίες '80 και '90. Πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες θρυλικών οίκων, όπως Versace, Ralph Lauren, Burberry και Valentino, ενώ η Vogue τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τα 25 κορυφαία ανδρικά μοντέλα όλων των εποχών.

Το όνομά του επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο με αφορμή τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών μερών του HBO, «Bring Me the Beauties». Το ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στο παρελθόν του και, κυρίως, στην εμπλοκή του στην αίρεση «Eternal Values» υπό την καθοδήγηση του Φρέντεριχ φον Μίερερς (Frederich von Mierers), μία εμπειρία που είχε καταλυτικό αντίκτυπο στη ζωή του.

Σύμφωνα με το World of Reel, o Γκάλιτζιν έχει γίνει ευρύτερα γνωστός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στα φιλμ «Red, White & Royal Blue», «Purple Hearts» και «The Idea of You», ενώ πρόσφατα ενσάρκωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του He-Man στο «Masters of the Universe». Αυτήν την περίοδο, ο Βρετανός ηθοποιός συμμετέχει σε τέσσερα πρότζεκτ που βρίσκονται στο στάδιο του post-production, με τα επόμενα γυρίσματά του να είναι, κατά πάσα πιθανότητα, για την ταινία του Βαν Σαντ.

Πηγή: skai.gr

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