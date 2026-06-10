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Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων του Διστόμου, διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια

Η Σφαγή του Διστόμου στις 10 Ιουνίου 1944 αποτελεί ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

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Νίκος Δένδιας

Η Σφαγή του Διστόμου στις 10/6/1944 ήταν ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα κατά αμάχων που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων -ανάμεσα στα οποία έγκυες και βρέφη- και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια, ως ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Αυτό τόνισε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Χρέος μας είναι επίσης η διατήρηση στο ακέραιο των αξιώσεων της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Νίκος Δένδιας Β' Παγκόσμιος Πόλεμος Δίστομο
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