Μητσοτάκης: Θα είμαι υποψήφιος πρωθυπουργός το 2027 - Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος

«Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να κάνω ένα βήμα πίσω και να σας πω πόσο συγκινημένος είμαι σήμερα ως Πρωθυπουργός, ως Βουλευτής της Θεσσαλονίκης, ως ένας απλός Έλληνας πολίτης, διότι μπορούμε και παραδίδουμε σε λειτουργία αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο έργο. Και βρισκόμενοι στον σταθμό της ‘’Βενιζέλου’’ πρέπει να σας πω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και το Μετρό, αλλά και τον αρχαιολογικό αυτό χώρο πλήρως επισκέψιμο, έπρεπε να περάσουμε από 40 κύματα στην κυριολεξία» επισήμανε για το Μετρό της Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός.



«Και θυμάστε κι εσείς τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις που είχαν προκληθεί όταν πήραμε την απόφαση, τη δύσκολη απόφαση να αποσπάσουμε και να επανατοποθετήσουμε όλα αυτά τα αρχαία στον σταθμό ‘’Βενιζέλου’’, καθώς ήταν η μόνη τεχνική πρόταση η οποία θα καθιστούσε το Μετρό πραγματικά λειτουργικό» υπενθύμισε.

«Η κυβέρνηση αυτή δεν χειραγωγείται, δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται από κανέναν, όσο ισχυρός και αν αυτός μπορεί να αισθάνεται» ξεκαθάρισε δε, μετά την καταγγελία του Νίκου Ταχιάου για οπαδικές απειλές ενόψει των εγκαινίων του Μετρό.

Η συνοχή της ΝΔ είναι μπετόν αρμέ, ξεκαθάρισε ακόμα ο πρωθυπουργός. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα όσον αφορά τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα και της βάσης της Νέας Δημοκρατίας» σημείωσε, στη σκιά της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά.

Νίκος Χατζηνικολάου: Κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι απέναντι στον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τη διπλή χαρά, κ. Πρόεδρε, να βρίσκομαι σε ένα αριστούργημα, έναν σταθμό που δεν υπάρχει όμοιός του, όχι στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θέλω να πω ότι είμαστε στον σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό της Θεσσαλονίκης, που ξεκινά σήμερα τη λειτουργία του, και να πω ότι είμαστε στο επισκέψιμο μέρος των αρχαιοτήτων, εκεί δηλαδή όπου θα μπορούν, με συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, κάποιοι άνθρωποι να έρθουν να περιηγηθούν, να ακούσουν την ιστορία αυτών των εκθεμάτων σε αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό μουσείο-μετρό.

Θέλω να ξεκινήσω, κ. Πρόεδρε, με ένα ερώτημα, που είναι το ερώτημα που είχα στο μυαλό μου κατεβαίνοντας τη σκάλα για να βρεθώ στον σταθμό. Θα το σεβαστούν οι επισκέπτες αυτό το αριστούργημα; Ή θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα ένα κυνηγητό για να προστατεύσουμε τον χώρο αυτό; Και το ρωτώ γιατί είχαμε κι αυτή την ιστορία με τις απειλές ότι θα γίνουν επεισόδια στα εγκαίνια του Μετρό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε καταρχάς να κάνω ένα βήμα πίσω και να σας πω πόσο συγκινημένος είμαι σήμερα ως Πρωθυπουργός, ως Βουλευτής της Θεσσαλονίκης, ως ένας απλός Έλληνας πολίτης, διότι μπορούμε και παραδίδουμε σε λειτουργία αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο έργο. Και βρισκόμενοι στον σταθμό της «Βενιζέλου» πρέπει να σας πω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και το Μετρό, αλλά και τον αρχαιολογικό αυτό χώρο πλήρως επισκέψιμο, έπρεπε να περάσουμε από 40 κύματα στην κυριολεξία.

Και θυμάστε κι εσείς τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις που είχαν προκληθεί όταν πήραμε την απόφαση, τη δύσκολη απόφαση να αποσπάσουμε και να επανατοποθετήσουμε όλα αυτά τα αρχαία στον σταθμό «Βενιζέλου», καθώς ήταν η μόνη τεχνική πρόταση η οποία θα καθιστούσε το Μετρό πραγματικά λειτουργικό.

Νίκος Χατζηνικολάου: Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, μου είπε κάποια στιγμή κάνοντας ρεπορτάζ ότι «χάσαμε πέντε χρόνια από τις αντιδράσεις που υπήρξαν».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω, κ. Χατζηνικολάου, σήμερα είναι μια μέρα χαράς κι εγώ θέλω να κοιτάω μπροστά και είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν συμπολίτες μας οι οποίοι καλοπροαίρετα πίστευαν ότι αυτό το οποίο κάναμε δεν μπορούσε να γίνει. Κι όμως έγινε.

Και πρέπει να σας πω ότι το Μετρό δεν είναι απλά ένα τεράστιο έργο υποδομών και ανάδειξης ταυτόχρονα του αρχαιολογικού πλούτου της Θεσσαλονίκης, έχει κι έναν επιπρόσθετο συμβολισμό. Είναι ένα έργο το οποίο αποδεικνύει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να ξεπερνούμε τις παθογένειες του παρελθόντος.

Διότι θέλω να θυμίσω ότι η πρώτη εγγραφή στον Προϋπολογισμό για το Μετρό της Θεσσαλονίκης έγινε το 1976 επί Κωνσταντίνου Καραμανλή. Οι Θεσσαλονικείς θυμούνται την περιβόητη «τρύπα Κούβελα» και νομίζω ότι και σήμερα ακόμα αν δεν μπουν στο Μετρό δεν θα πιστέψουν πραγματικά ότι το Μετρό λειτουργεί.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να αποκαταστήσουμε πραγματικά σχέσεις εμπιστοσύνης, και κυρίως με τη νέα γενιά, γιατί εγώ σκέφτομαι τα νέα παιδιά τα οποία θα μπαίνουν και θα χρησιμοποιούν το Μετρό, τότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε.

Να ξεπερνάμε τη μιζέρια, την καχυποψία και να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες αστείρευτες τις οποίες έχουμε να κάνουμε πραγματικά άλματα. Διότι αυτό το οποίο βλέπουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες, να είστε σίγουρος ότι δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη και μόνο την Ελλάδα.

Πιστεύω ότι είμαστε στον πιο όμορφο σταθμό Μετρό στον κόσμο. Και αυτό, προφανώς, πέραν της μεγάλης χρησιμότητας του Μετρό για να απαλύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, έχει και μια ευρύτερη απήχηση ως προς τη συνολική ανάδειξη μιας πόλης την οποία προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ και η οποία τώρα αρχίζει να δείχνει την πραγματική της δυναμική.

Νίκος Χατζηνικολάου: Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερα, κ. Πρόεδρε. Και το λέω με την έννοια ότι η πόλη αυτή δείχνει να έχει πολύ σημαντικές προοπτικές.

Και θέλω να σας ρωτήσω, τι άλλο μπορεί να περιμένει η Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια; Εάν η κυβέρνησή σας, δηλαδή, έχει ένα πρόγραμμα γι’ αυτή την πόλη και τι έργα, τι υποδομές θα έρθουν το επόμενο διάστημα να καταστήσουν πιο σύγχρονη τη λειτουργία της πόλης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να συμπληρώσω την αρχική μου τοποθέτηση, διότι δεν απάντησα ευθέως στο πρώτο ερώτημα το οποίο μου κάνατε.

Νίκος Χατζηνικολάου: Θα έρθω σε αυτό ξανά. Θα έρθω και στις απειλές του τελευταίου διαστήματος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι σίγουρος ότι οι Θεσσαλονικείς, όχι απλά θα σεβαστούν, αλλά θα αγκαλιάσουν και θα αγαπήσουν αυτό το μοναδικό έργο και θα αισθανθούν πολύ υπερήφανοι. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει απλά το πιο όμορφο, αλλά και το πιο σύγχρονο και το πιο ασφαλές Μετρό στον κόσμο.

Από εκεί και πέρα, προφανώς οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται μόνο στη λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, για το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς να θυμίσω ότι ήδη κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης παραπάνω από 100 ηλεκτρικά λεωφορεία και θα έχουμε ενιαίο εισιτήριο έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί και το Μετρό και το λεωφορείο με μειωμένο αντίτιμο, διότι κάνουμε μια συνολική επέμβαση και επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό νομίζω ότι επιτάσσει το κοινωνικό αποτύπωμα της πολιτικής μας.

Από εκεί και πέρα, το Flyover -το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και κατασκευάζεται, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο στα μέσα του 2027- θα δώσει μία οριστική λύση στο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης. Ήδη το κυκλοφοριακό θα ανακουφιστεί σημαντικά από τη λειτουργία του Μετρό.

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το πιο σύγχρονο στα Βαλκάνια, κατασκευάζεται ήδη, δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Δρομολογούμε την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία ενός μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Μαζί με την Περιφέρεια δουλεύουμε τη συνολική ανάπλαση όλης της παραλίας, η οποία έχει έκταση παραπάνω από 40 χιλιόμετρα.

Μετατρέπουμε τη Θεσσαλονίκη σε ένα πραγματικό κέντρο logistics. Επενδύουμε στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, η οποία σε έναν βαθμό είναι ακόμα υποβαθμισμένη, με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αναδείξουμε και αυτή την πλευρά της πόλης, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε και την καλύτερη τύχη. Κάνουμε το Thess INTEC, έναν πόλο καινοτομίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη που θα προσελκύσει πολλές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Η δυναμική της Θεσσαλονίκης, μία πόλη η οποία απευθύνεται ουσιαστικά σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους, από τα Βαλκάνια μέχρι την Κωνσταντινούπολη, είναι τεράστια. Γι’ αυτό και πιστεύω πάρα πολύ στην αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης ως ενός κέντρου πολιτισμού, καινοτομίας, τουρισμού, αλλά και ένα κέντρο στο οποίο θα συγκεντρωθεί βιομηχανική παραγωγή από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Νίκος Χατζηνικολάου: Κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω και θα ζητήσω σχόλιό σας για τις απειλές που εκτοξεύτηκαν από τον πρόεδρο ενός ιστορικού συλλόγου της πόλης, τον πρόεδρο του Άρη, τον κ. Καρυπίδη, και για τις οποίες ο υφυπουργός, ο κ. Ταχιάος, επισκέφθηκε τον Εισαγγελέα, για να ρωτήσω αν αυτές οι απειλές και αυτοί οι «εκβιασμοί» περνούν, γιατί, ξέρετε, πολλοί σχολίασαν ότι η απόφαση που αφορούσε τον Άρη δεν προχώρησε, σταμάτησε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο κύριος Ταχιάος κατήγγειλε το περιστατικό αυτό, έκανε αναφορά στην Εισαγγελία κατόπιν δικής μου ρητής εντολής.

Η κυβέρνηση αυτή δεν χειραγωγείται, δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται από κανέναν, όσο ισχυρός και αν αυτός μπορεί να αισθάνεται.

Κατά συνέπεια, τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι πια αντικείμενο της ίδιας της έρευνας της Δικαιοσύνης.

Από εκεί και πέρα, κ. Χατζηνικολάου, εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα ζητήματα τα οποία αφορούν στον τρόπο επιβολής ποινών όσον αφορά παραπτώματα τα οποία μπορεί να διεξάγονται εντός αθλητικών χώρων.

*Νίκος Χατζηνικολάου:* Γιατί δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι μετά από αυτή την κίνηση του κ. Καρυπίδη…

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κατά την άποψή μου, κακώς, διότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία ανάμειξη στο ζήτημα αυτό.

Όμως, πρέπει να επισημάνω, μιας και με ρωτάτε για το ποδόσφαιρο, ότι δεν έχει καμία σχέση η εικόνα των γηπέδων σήμερα με αυτή την οποία είχαν πριν από έναν χρόνο. Θυμάστε ότι περάσαμε μέσα από μια πολύ δύσκολη διαδικασία -το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνέντευξη-, με μεγάλη καχυποψία όταν κλείσαμε τα γήπεδα. Μπορούμε πραγματικά να επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη στα γήπεδα;

Σήμερα έχουμε ονομαστικά εισιτήρια, έχουμε ψηφιακά εισιτήρια, έχουμε κάμερες στα γήπεδα, έχουμε αυτοματοποιημένες ποινές, οι οποίες δεν επιδέχονται κάποια ιδιαίτερης αμφισβήτησης για όποια παράβαση γίνεται εντός των αθλητικών χώρων. Και τα γήπεδά μας πια μοιάζουν, αρχίζουν και μοιάζουν με ευρωπαϊκά γήπεδα.

Αν κάποιοι παράγοντες εξακολουθούν να αισθάνονται ότι εδώ είναι Βαλκάνια και ότι το ποδόσφαιρο θα μπορεί να χειραγωγείται από πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές, φοβάμαι ότι θα βρεθούν μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις.

Νίκος Χατζηνικολάου: Κύριε Πρόεδρε, πριν φύγω από το κλίμα του σταθμού «Βενιζέλου» του Μετρό, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή θα βρεθείτε τα επόμενα 24ωρα στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, αν θα θέσετε ξανά το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, αν μπορούμε να έχουμε ελπίδες ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν τα Γλυπτά και θα υπάρξει η επανένωσή τους με αυτά που υπάρχουν στην Ακρόπολη.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Η συζήτηση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, με πρωτοβουλία δική μου και της κυβέρνησής μας. Είναι μία διαρκής συζήτηση. Δεν γίνεται, θέλω να τονίσω, με τη Βρετανική Κυβέρνηση, γίνεται με το Βρετανικό Μουσείο. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δοθεί η εντύπωση ότι οι ελληνοβρετανικές…

Νίκος Χατζηνικολάου: Και πάντα φέρνει στο μυαλό μας η συζήτηση αυτή και την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Και πιστεύω ότι όταν γυρίσουν, όχι αν γυρίσουν, όταν γυρίσουν τα Γλυπτά, θα είναι μία δικαίωση για τη Μελίνα, η οποία πρώτη ευαισθητοποίησε, όχι την ελληνική αλλά την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ανάγκη αυτής της επανένωσης.

Όμως, οι σχέσεις Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου δεν καθορίζονται μόνο από την επιστροφή των Γλυπτών. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα να συζητήσουμε, έχουμε μια στενή, μια στρατηγική αμυντική, πολιτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσωπικά πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη μετά την απόφαση την οποία πήρε να εξέλθει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην παρούσα συγκυρία η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ενωμένη, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την κοινή μας άμυνα, και προφανώς οι σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ σημαντικές σε αυτό το επίπεδο.

Νίκος Χατζηνικολάου: Κρατώ το «όταν γυρίσουν» τα Γλυπτά, που σημαίνει ότι πιστεύετε ότι θα έρθει η στιγμή αυτή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ακράδαντα ότι η στιγμή της επιστροφής των Γλυπτών θα έρθει. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω πότε, ούτε με τι ταχύτητα θα γίνει αυτή η επιστροφή. Διότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό θα γίνει από τη μια στιγμή στη άλλη. Αλλά δεν θέλω να μπω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, παρά μόνο να πω ότι η συζήτηση αυτή με το Βρετανικό Μουσείο παραμένει ενεργή.

Νίκος Χατζηνικολάου: Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στα εθνικά μας θέματα. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, θέλω να συζητήσουμε και για το τι γίνεται όχι μόνο με την Τουρκία, αλλά και με την Αλβανία και με τη Βόρεια Μακεδονία. Θα ξεκινήσω από αυτά, θα ξεκινήσω από τις σχέσεις μας με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Θέλω να σας ρωτήσω, πώς βλέπει η κυβέρνηση τη στάση του Ράμα απέναντι στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, πώς βλέπει την προκλητική του ρητορική του τελευταίου διαστήματος και με ποιον τρόπο σκοπεύει να αντιδράσει σε αυτές τις προκλήσεις;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είναι μυστικό ότι οι σχέσεις μας με την Αλβανία πέρασαν από αρκετές αναταράξεις, με αφορμή την υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος σήμερα όμως είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής στο Ευρωκοινοβούλιο με τη Νέα Δημοκρατία, εκπροσωπώντας με αυτόν τον τρόπο και τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η Αλβανία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, αυτόν τον μακρύ δρόμο για να μπορέσει κάποια στιγμή να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να στηρίξει την Αλβανία σε αυτή την προσπάθεια, υπό μία, όμως, βασική προϋπόθεση: ότι η Αλβανία θα σεβαστεί απόλυτα τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και ότι προφανώς θα υπάρχει αιρεσιμότητα σε κάθε βήμα της Αλβανίας προς την Ευρώπη ώστε να είμαστε κι εμείς σίγουροι ότι αυτά τα οποία δεσμεύεται η Αλβανία να κάνει, θα τα κάνει πραγματικά πράξη.

Έχουμε περιουσιακά ζητήματα, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον αυτοπροσδιορισμό και την απογραφή και πρέπει να σας πω ότι αυτά τα ζητήματα πια η Αλβανία έχει δεσμευθεί κατηγορηματικά ότι θα τα επιλύσει.

Άρα, η Ελλάδα έχει διαπραγματευτική δύναμη ισχυρή σήμερα. Αν η Αλβανία θέλει να προχωρήσει, που πιστεύω ότι θέλει να προχωρήσει κι εμείς πρέπει να θέλουμε να προχωρήσει, τότε πρέπει οριστικά να επιλύσει τα ζητήματα που αφορούν τη μειονότητα.

Άρα θα έλεγα ότι αυτή είναι μία θετική εξέλιξη, καθώς ουσιαστικά τον ροοστάτη της προόδου της Αλβανίας προς την Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό τον καθορίζει η χώρα μας.

Νίκος Χατζηνικολάου: Έρχομαι και στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι κοινό μυστικό ότι μετά τις τελευταίες εκλογές στη χώρα αυτή έχουμε οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πρόκειται για μια Συμφωνία την οποία εσείς έχετε επικρίνει στο παρελθόν, βέβαια λέγοντας προεκλογικά ότι δεν μπορεί κανείς να αποδράσει από μία διεθνή συμφωνία, είναι υποχρεωμένη η χώρα να την εφαρμόσει. Το θέμα είναι: τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή; Και με ποιον τρόπο θα αντιδράσουμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε; Είναι ήδη καιρός τώρα, μήνες τώρα, που το «Βόρεια» το ξεχνούν όπου εμφανίζονται. Εμφανίζονται ως «Μακεδονία».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα αρκετές δυνάμεις στα Βαλκάνια που αισθάνονται ότι θα έχουν πολιτικό όφελος αν ξυπνήσουν τα παλιά φαντάσματα του βαλκανικού εθνικισμού. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό έγινε και με τη σημερινή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, και στην προεκλογική περίοδο αλλά σε έναν βαθμό και μετά τις εκλογές.

Εδώ τα πράγματα είναι απολύτως σαφή. Εγώ είχα εκφράσει τις ενστάσεις μου για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ως προς την αποδοχή της «μακεδονικής» εθνότητας και της «μακεδονικής» γλώσσας. Η Συμφωνία, όμως, ως προς το λεγόμενο «erga omnes», ότι το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία, είτε η χώρα εκπροσωπείται στο εξωτερικό είτε το όνομα χρησιμοποιείται για εσωτερική χρήση, αυτό δεν αμφισβητείται, είναι ξεκάθαρο. Και δεν μπορεί η Βόρεια Μακεδονία να ξεφύγει από αυτή την πρόβλεψη. Βλέπω τους τελευταίους δύο μήνες η κυβέρνηση σε έναν βαθμό να το έχει αντιληφθεί.

Αυτό το οποίο περιμένω -όχι μόνο εγώ, γιατί το ζήτημα δεν είναι διμερές, αφορά και την Ευρώπη, σε έναν βαθμό αφορά και το ΝΑΤΟ- είναι μία πολύ ρητή δήλωση της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας ότι ο σεβασμός στη Συμφωνία των Πρεσπών είναι απόλυτος και ότι το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία, είτε το χρησιμοποιούν εκτός της χώρας είτε εντός της χώρας. Πιστεύω ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση.

Και αν δείτε τι έχει γίνει και ως προς τον ευρωπαϊκό δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας, η Αλβανία σήμερα προχωράει πιο γρήγορα και η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας είναι καθηλωμένη, γιατί έχουν και κάποια άλλα ζητήματα αντίστοιχα με τη Βουλγαρία.

Άρα, πιστεύω ότι και η χώρα αυτή θα αντιληφθεί ότι δεν είναι προς όφελος της να επιμένει σε μια γραμμή η οποία δημιουργεί ζητήματα με τον μεγαλύτερο γείτονά της, ο οποίος τυχαίνει να είναι και μεγάλος επενδυτής στη χώρα και από τον οποίο προσδοκά και στήριξη στον ευρωπαϊκό δρόμο.

Νίκος Χατζηνικολάου: Μήπως πρέπει να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας πιο εντατικά για τη στάση της Βόρειας Μακεδονίας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα το έχουμε ήδη κάνει.



Νίκος Χατζηνικολάου: Έρχομαι στα ελληνοτουρκικά. Κύριε Πρόεδρε, δέχεται κριτική η κυβέρνησή σας από τα δεξιά της ότι δεν έπρεπε να κάνει καθόλου διάλογο με την Τουρκία, ότι ο διάλογος αυτός είχε προκαθορισμένο αποτέλεσμα, ότι δηλαδή δεν θα έβγαζε τίποτα.

Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα πού είμαστε, και μετά από μια τοποθέτηση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, προκλητική, επιτρέψτε μου να πω, με αμφισβήτηση και πάλι εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αν αισθάνεστε ότι μπορεί να ήταν λάθος αυτή η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος ή όχι και γιατί.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα πρέπει να συνομιλεί με την Τουρκία, και μπορεί να το κάνει από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, παρά το γεγονός ότι στο βασικό ζήτημα το οποίο έχουμε με την Τουρκία δεν έχει επέλθει καμία πραγματική σύγκλιση.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι με την Τουρκία έχει μία μεγάλη διαφορά, η οποία είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία επιμένει, όπως το κάνει και εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι καινούργιο, να βάζει και πολλά άλλα θέματα στο τραπέζι των συζητήσεων, τα οποία η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί να συζητήσει.

Αυτό δεν σημαίνει, όμως, κ. Χατζηνικολάου, ότι δεν μπορούμε να συζητούμε με την Τουρκία και για άλλα ζητήματα, περιφερειακά, ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, ζητήματα τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, το πρόγραμμα της γρήγορης βίζας για τα νησιά μας, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την διαχείριση των προσφυγικών ροών.

Και αν συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, που σε αυτή τη φάση είμαστε αυτή τη στιγμή, και ότι δεν μπορούμε ουσιαστικά να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος το μείζον ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκα πριν, να γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να είμαστε σε ένα καθεστώς διαρκούς έντασης και προκλήσεων.

Νίκος Χατζηνικολάου: Κύριε Πρόεδρε, το να θέτουν διαρκώς διεκδικήσεις τους πάνω στο τραπέζι, ενώ η Ελλάδα δεν το πράττει και επιμένει ότι η μία διαφορά είναι αυτή που πρέπει να συζητηθεί, δεν μας βλάπτει μακροπρόθεσμα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα η Ελλάδα δεν έχει διεκδικήσεις, δεν διεκδικεί κάτι από την Τουρκία. Διεκδικούμε να επιλύσουμε τη μία διαφορά στην οποία αναφέρθηκα. Το ότι δεν έχουμε διεκδικήσεις δεν σημαίνει….

Νίκος Χατζηνικολάου: Θέλω να πω, λέγε, λέγε, λέγε ο Τούρκος, δεν μας βλάπτει μακροπρόθεσμα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε να δείτε, για δείτε λίγο πού ήμασταν πριν από πέντε χρόνια. Και αναφέρομαι στα πέντε χρόνια γιατί τότε με εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Αυτά τα έλεγαν και πριν οι Τούρκοι. Γκρίζες ζώνες είχαμε και πριν. Αμφισβήτηση της δυνατότητας της Ελλάδας να εξοπλίσει τα νησιά της για αμυντικούς σκοπούς είχαμε και πριν.

Δεν άλλαξε κάτι, αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι αμυντικά πολύ πιο ισχυρή. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται από κανέναν, και από συμπολίτες μας ενδεχομένως οι οποίοι είναι στα δεξιά μας και μπορεί να μην μας εμπιστεύονται.

Είναι πιο ισχυρή αμυντικά, είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά, έχει καταφέρει να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη γραμμή της σχετικά με το προσφυγικό, δηλαδή να φύγουμε από μία πολύ δικαιωματική λογική και να αναγνωρίσουμε ότι, με σεβασμό, προφανώς, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, οι χώρες, όμως, των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης έχουν υποχρέωση να φυλάνε τα σύνορα και να προχωρούν σε ενεργητική αποτροπή. Έχουμε πια οριοθετημένη ΑΟΖ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο.

Όλα αυτά έγιναν σε πέντε χρόνια, ενώ ταυτόχρονα έχουμε καταφέρει -και νομίζω είναι θετικό αυτό- να κατεβάσουμε την ένταση στο Αιγαίο και να μπορούμε, να σας το πω αλλιώς, να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε με έναν λιγότερο έντονο τρόπο.

Νίκος Χατζηνικολάου: Γιατί ανησυχούν οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί; Βέβαια σε άλλους τόνους ο κ. Σαμαράς, σε άλλους τόνους ο κ. Καραμανλής. Δείχνουν μία έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίον εξελίσσεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει; Παράδειγμα: ή Κάσος, για παράδειγμα, έχει κάποιο θέμα εκεί; Το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας νερά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές. Και να σας πω και κάτι, κ. Χατζηνικολάου, από ένα σημείο και πέρα είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και προσβλητικό ως έναν βαθμό να αμφισβητείται ο πατριωτισμός ο δικός μου, του Υπουργού Εξωτερικών, διαρκώς, όταν έχουμε πει σε όλους τους τόνους τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε και τι είναι αυτό το οποίο δεν κάνουμε.

Αν αυτό εξυπηρετεί -και δεν αναφέρομαι στους δύο τέως Πρωθυπουργούς εδώ, αναφέρομαι κυρίως στην κριτική που μας ασκείται από τα δεξιά μας-, αν αυτό το πράγμα αισθάνονται κάποιοι ότι τους δίνει κάποιους πόντους στην κοινή γνώμη -δεν καταλαβαίνω και τι θέλουν αυτοί, να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία; Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η εναλλακτική σε αυτό το οποίο κάνουμε-, αυτό είναι δικό τους θέμα.

Εγώ ξέρω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων αυτό το οποίο επιζητεί είναι τα ήρεμα νερά. Θέλει να συνεχίσουμε να συζητούμε με την Τουρκία και, όπως σας είπα, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα μια τέτοια προοπτική, να σεβόμαστε, θα έλεγα, τις διαφορές μας, χωρίς να προβαίνουμε -και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει ουσιαστικά ποτέ την Τουρκία, αφορά την Τουρκία-, χωρίς να προβαίνουμε σε αχρείαστες προκλήσεις.

Νίκος Χατζηνικολάου: Τώρα, μια που αναφέρθηκα στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν νέα επεισόδια στην τριβή, στη σύγκρουση την πολιτική με την κυβέρνηση και με εσάς από τον πρώην Πρωθυπουργό. Και το ρωτώ διότι κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, ακόμα και για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα. Δεν έχουν διαψευστεί, άλλωστε, αυτά, παραμένουν στον αέρα.

Το ερώτημά μου, λοιπόν, είναι: είναι συμπαγής η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας; Φοβάστε ότι μπορεί να έχετε διαρροές; Και πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτού του θέματος με τον πρώην Πρωθυπουργό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μπετόν αρμέ, μιας και είμαστε σε κατασκευαστικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα όσον αφορά τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα και της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χατζηνικολάου.

Εξακολουθούμε να είμαστε η πιο ισχυρή πολιτική δύναμη στη χώρα, αυτό δεν αμφισβητείται. Σίγουρα έχουμε υποστεί κι εμείς και τη φθορά του χρόνου και την πίεση από πολλά δικαιολογημένα αιτήματα των πολιτών. Όμως, σήμερα, εναλλακτικό σχέδιο, εναλλακτική πρόταση για το μέλλον της χώρας δεν βλέπω να έχει διαμορφωθεί από καμία άλλη πολιτική δύναμη. Ενδεχομένως να γίνει αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν το βλέπω. Άρα, το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής και σε τι άλλες κινήσεις μπορούν οποιοιδήποτε να προβούν είναι δικαίωμά τους προφανώς.

Αλλά πρέπει να σας πω κιόλας ότι σε αυτή την πανσπερμία των κομμάτων που υπάρχουν σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό κομμάτων που διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή που είχαμε, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο από τη Μεταπολίτευση και μετά, ενδεχομένως πρέπει να γυρίσουμε στο απώτατο παρελθόν για να θυμηθούμε κάτι αντίστοιχο, αυτό είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να το σχολιάσει, αν προωθεί μία σοβαρή κοινοβουλευτική διαδικασία.

Αλλά, πάλι, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει πόσα είναι τα κόμματα τα οποία θα μπουν στη Βουλή στις εκλογές του 2027.

Νίκος Χατζηνικολάου: Παραδεχθήκατε ότι υπάρχει μία φθορά, λόγω της μακράς παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπ΄ αυτήν την έννοια δεν κατανοώ και θέλω να μου εξηγήσετε γιατί επιμένετε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Θέλω να πω, το 38-39% που θέλει αυτός ο εκλογικός νόμος για την αυτοδυναμία την κοινοβουλευτική ενός κόμματος είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Είστε έτοιμος για πολιτικές συνεργασίες στην περίπτωση που δεν επιτύχετε την αυτοδυναμία; Και με ποια κόμματα στη σημερινή πολιτική σκηνή θα μπορούσε να συνεργαστεί μελλοντικά η Νέα Δημοκρατία;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν σε 2,5 χρόνια από τώρα, 2,5 χρόνια είναι ένας αιώνας στην πολιτική. Άρα, δεν μπορώ να προβλέψω τώρα ποια θα είναι η βούληση του ελληνικού λαού το 2027.

Νίκος Χατζηνικολάου: Θα είστε εσείς τότε επικεφαλής στις εκλογές;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βεβαίως, βεβαίως και θα είμαι.

Νίκος Χατζηνικολάου: Σας ρωτώ γιατί κυκλοφορούν έντονα σενάρια, κ. Πρόεδρε, ότι μπορεί να επιλέξετε τον δρόμο της Ευρώπης και να βρεθείτε σε ένα ευρωπαϊκό αξίωμα και να μην είστε υποψήφιος για τρίτη θητεία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Θα δώσω τη μάχη των εκλογών, επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας το 2027, την υγειά μας να’ χουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου, αλλά να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτησή σας.

Νίκος Χατζηνικολάου: Στις συνεργασίες και στον εκλογικό νόμο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ουσιαστικά εννοήσατε με την ερώτησή σας ότι πρέπει να αλλάξω τον εκλογικό νόμο, να κατεβάσω τον πήχη της αυτοδυναμίας, διότι αυτό θα βόλευε τη Νέα Δημοκρατία για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν θα το κάνω. Όπως δεν το έκανα…

Νίκος Χατζηνικολάου: Το εισηγούνται και υπουργοί σας ακόμη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, όπως δεχόμουν τέτοιες εισηγήσεις και πριν από τις εκλογές του 2023. Και θέλω να σας θυμίσω ότι και τότε πολλοί πίστευαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να φτάσει στην αυτοδυναμία.

Προσωπικά πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις αλλά δεν πρόκειται να αλλάξω τους κανόνες του παιχνιδιού για να κάνω πιο εύκολη την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αν ο ελληνικός λαός κρίνει ότι πρέπει να είμαστε αυτοδύναμοι στις επόμενες εκλογές, τότε αυτή την εντολή θα μας δώσει. Αν πάλι ο λαός κρίνει ότι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, πάλι θα σεβαστούμε την εντολή του. Αλλά αυτό το οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνω είναι να αρχίσω να πειραματίζομαι με τη μηχανική του εκλογικού νόμου για να διευκολύνω με κάποιο τρόπο την αυτοδυναμία.

Έχω εξηγήσει με, πιστεύω, πιστευτό τρόπο γιατί η χώρα χρειάζεται αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Δείτε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η Γερμανία κατέρρευσε, ένας ετερόκλητος κυβερνητικός συνασπισμός. Στη Γαλλία αυτή η ιδιότυπη συγκατοίκηση, ένας Πρόεδρος ο οποίος δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, έχει οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης.

Η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες που αναντίρρητα υπάρχουν, παρά τα προβλήματα τα οποία ο κόσμος έχει, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα όσο θέλουμε και όσο πιστεύουμε ότι θα γίνει, έχει μια πολιτική σταθερότητα. Έχει μια κυβέρνηση η οποία ακούγεται στην Ευρώπη και μια κυβέρνηση η οποία, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία λέει προσπαθεί να τα κάνει. Καλή ώρα, παράδειγμα, αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα για τα οποία χρειάζομαι πολύ καιρό να σας μιλήσω.

Νίκος Χατζηνικολάου: Υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί στο σημερινό σκηνικό με τους οποίους θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία αν χρειαστεί;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να σας προβλέψω ποιο θα είναι το εκλογικό τοπίο το 2027, ούτε και ποια θα είναι η πρόθεση των κομμάτων. Δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή το 2027. Άρα, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά πρώιμη.

Νίκος Χατζηνικολάου: Ο κύριος Ανδρουλάκης, αρχηγός πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής και όχι κομματικό. Αρκετά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διατυπώνουν την ευχή το πρόσωπο του Προέδρου να είναι πρόσωπο προερχόμενο από την κεντροδεξιά παράταξη. Τι λέτε;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Θα κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι τον Ιανουάριο του 2025. Έχω εξηγήσει και γιατί για θεσμικούς λόγους είναι πολύ άκομψη αυτή η συζήτηση από τη στιγμή που η θητεία της Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έχει ακόμα λήξει. Θα κάνετε λίγο υπομονή και στην κατάλληλη στιγμή θα ανακοινώσουμε την πρότασή μας, την πρόταση δηλαδή της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το πρόσωπο του Προέδρου.

Αυτό το οποίο σίγουρα πρέπει να σας πω είναι ότι το πρόσωπο του Προέδρου ή της Προέδρου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ρόλου και να έχει τη δυνατότητα -γιατί όχι;-, τη δυνατότητα, το τονίζω, να πάρει όσες το δυνατόν περισσότερες ψήφους στην Βουλή. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και από τα άλλα κόμματα, πώς θα αξιολογήσουν την υποψηφιότητα.

Νίκος Χατζηνικολάου: Στη συνάντηση με τον κ. Ανδρουλάκη είναι ένα θέμα που θα συζητήσετε πιθανόν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν είμαι έτοιμος να κάνω μία τέτοια συζήτηση κατ’ ιδίαν με τον κ. Ανδρουλάκη διότι δεν έχω καταλήξει ακόμα στην πρότασή μας.

Νίκος Χατζηνικολάου: Αναφερθήκατε και εσείς πριν στο γεγονός ότι τα εισοδήματα, και με αυτό θα κλείσω, κ. Πρόεδρε, δεν είναι στην Ελλάδα τόσο ισχυρά, τόσο δυνατά όσο θα έπρεπε. Και βέβαια έχουμε και το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, ένα θέμα που φαντάζομαι ότι είναι κεντρικό πολιτικό στοίχημα για την κυβέρνησή σας, το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.

Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι επιπλέον που δεν γνωρίζουμε και θα ακούσουμε στη συζήτηση του Προϋπολογισμού από εσάς. Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα και θα μπορούσατε να ξύσετε λίγο παραπάνω, να το πω έτσι, τον πάτο του βαρελιού.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και να είχα κάτι να πω στον Προϋπολογισμό, κ. Χατζηνικολάου, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, δεν θα σας το έλεγα σήμερα.

Αλλά να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη, έχει εξαιρετική σημασία. Είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια μία συσσωρευμένη ακρίβεια, όχι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, παντού στον κόσμο. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν το ίδιο πρόβλημα, μια δηλαδή σωρευτική αύξηση τιμών προϊόντων και υπηρεσιών.

Είχαμε ταυτόχρονα -και νομίζω ότι αναγνωρίζεται από τους πολίτες- μία βελτίωση στους μισθούς και μία φορολογική πολιτική η οποία μείωσε 72 φόρους και στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα. Και σε έναν βαθμό, η μία πολιτική ακύρωσε την άλλη. Αλληλοεξουδετερώθηκαν, θα έλεγα, οι αυξήσεις των μισθών και οι μειώσεις των φόρων από την ακρίβεια.

Πού είμαστε σήμερα; Οι τιμές δεν θα πέσουν από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις. Όμως, η εκτίμησή μας είναι ότι και ο πληθωρισμός θα μειωθεί σημαντικά. Είχαμε πληθωρισμό τροφίμων σχεδόν μηδενικό τον μήνα που μας πέρασε. Άρα, δεν θα δούμε άλλες…

Νίκος Χατζηνικολάου: Οι τιμές, όμως, είναι ήδη ψηλά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα το είπα αυτό. Αλλά αυτό το οποίο θα γίνεται από εδώ και στο εξής είναι ότι, εκτιμώ, δεν θα αυξάνονται άλλο οι τιμές όπως αυξήθηκαν, αλλά θα αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα οι ονομαστικοί μισθοί, και φυσικά με τις μειώσεις φόρων θα αυξάνει και το διαθέσιμο εισόδημα.

Αυτή είναι μία πολιτική, γι΄ αυτό έχω μιλήσει για πολιτική τριετίας, η οποία θέλει χρόνο να δείξει τα αποτελέσματά της. Όπως ήθελαν χρόνο οι πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας, δεν είναι πολιτικές που αποδίδουν από τη μία στιγμή στην άλλη.

Είμαι, όμως, ακράδαντα πεπεισμένος, κ. Χατζηνικολάου, ότι το 2027 όχι μόνο θα πετύχουμε τους στόχους μας, κατώτατο μισθό 950 ευρώ, μέσο μισθό 1.500 ευρώ, για το μέσο μισθό πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε και τον στόχο μας, γιατί καθώς μειώνεται η ανεργία αυξάνεται και η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζόμενων και οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες, όπως το κάνουν ήδη, να πληρώνουν περισσότερο και θα πληρώνουν περισσότερο.

Όταν μειώνουμε, παραδείγματος χάρη, μία μονάδα -ναι, μία μονάδα, γιατί αυτό μπορούμε αυτή τη στιγμή- τις εργοδοτικές εισφορές από 1/1/2025, αυτό είναι όφελος τελικά και για την επιχείρηση και για τον εργαζόμενο.

Άρα, εγώ κατανοώ απόλυτα ότι υπάρχει μία δυσθυμία, η οποία, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο ελληνική. Τη βλέπω, συνομιλούμε με όλους τους ομολόγους μου. Είναι πρόβλημα μιας πολιτικής τριετίας. Μην ξεχνάτε, είχαμε μία πανδημία, έχουμε έναν πόλεμο, δεν είμαστε σε κανονικές συνθήκες.

Νίκος Χατζηνικολάου: Υπάρχει σκέψη φορολόγησης έκτακτης των υπερκερδών κάποιων μεγάλων ομίλων;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι πια, με τους καινούργιους δημοσιονομικούς κανόνες, τα πρόσθετα έσοδα από μία κίνηση φορολόγησης, ειδικά αν είναι έκτακτη, ουσιαστικά δεν μπορούμε να τα δαπανήσουμε γιατί έχουμε οροφές δαπανών, άρα θα ήταν και λίγο δώρο άδωρον να το κάνουμε αυτό.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Αν έχουμε διαρθρωτικές παρεμβάσεις όσον αφορά στη φορολογία, στη μείωση της φοροδιαφυγής, η οποία στο κάτω-κάτω είναι η πιο κοινωνικά δίκαιη πολιτική, διότι όταν κάποιοι λένε «αυξάνονται τα έσοδα» και μας ασκούν κριτική γιατί αυξάνονται τα έσοδα και ένα μεγάλο κομμάτι της αύξησης των εσόδων είναι από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τι θέλουν δηλαδή; Να εξακολουθούμε να ανεχόμαστε τους φοροφυγάδες; Ας βγουν να το πούνε ανοιχτά.

Διότι εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι η μάχη με τη φοροδιαφυγή είναι υπαρξιακής σημασίας, όχι μόνο για τα δημόσια οικονομικά αλλά για την ίδια την κοινωνική ισορροπία. Δεν υπάρχουν εδώ πολίτες δύο κατηγοριών, οι έξυπνοι και τα κορόιδα.

Αυτά, λοιπόν, τα πρόσθετα έσοδα από δομικές παρεμβάσεις -γιατί η έκτακτη φορολόγηση δεν είναι δομική παρέμβαση, την κάναμε το 2024 με τα διυλιστήρια γιατί ήταν η τελευταία χρονιά που είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Άρα, δεν έχει νόημα να συζητάμε πια για έκτακτες φορολογήσεις, διότι δεν μπορούμε τα χρήματα αυτά να τα ξοδέψουμε ξεπερνώντας τις οροφές δαπανών.

Νίκος Χατζηνικολάου: Σας ευχαριστώ θερμά, κ. Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σας ευχαριστώ, και πάλι να ζητήσω από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο να το χαρούν το Μετρό, να το αγαπήσουν και να το προστατεύσουν.

Νίκος Χατζηνικολάου: Να το αγκαλιάσουν και να το προστατεύσουν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να το αγκαλιάσουν. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά νομίζω ότι οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς είναι αυτοί που θα το σεβαστούν και θα το προστατεύσουν.

Νίκος Χατζηνικολάου: Προκαλεί τέτοιο δέος ο χώρος αυτός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να φανταστώ έναν τέτοιο χώρο να…

Νίκος Χατζηνικολάου: Να βεβηλώνεται.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι να βεβηλώνεται μόνο, την άνεση με την οποία πετάμε ένα σκουπίδι κάτω. Δεν είναι μόνο η βεβήλωση, να πάει κάποιος με ένα σπρέι. Είναι και ο γενικότερος σεβασμός στον δημόσιο χώρο.

Πιστεύω ότι οι πολίτες, το έχουμε δει πολλές φορές, όταν τους προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες μάς ανταποδίδουν με το να τις σέβονται και να προσέχουν αυτές τις υποδομές.

Νίκος Χατζηνικολάου: Ευχαριστώ θερμά, κ. Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σας ευχαριστώ.

