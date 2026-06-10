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Το Ισραήλ κατηγορεί τον γγ του ΟΗΕ, Γκουτέρες, για «προκατάληψη»

«Αν δεν μπορείς καν να αναγνωρίσεις ποιος είναι ο επιτιθέμενος, βρίσκεσαι στη λάθος πλευρά της ιστορίας», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών

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Γκουτέρες

Πυρά κατά του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξαπέλυσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, συνεχίζοντας την κόντρα του Ισραήλ με τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, κατηγορώντας τον για «προκατάληψη».

«Γκουτέρες, πώς μπορείς να γράφεις μια πλήρη δήλωση για "κλιμάκωση" και να μην αναφέρεις τη μόνη χώρα που έχει υποστεί πυραυλικές επιθέσεις από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και τους πληρεξούσιούς του -τους Χούθι και τη Χεζμπολάχ- οι οποίοι δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να εξαλείψουν ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ; Οι Ισραηλινοί αξίζουν επίσης εκεχειρία. Αν δεν μπορείς καν να αναγνωρίσεις ποιος είναι ο επιτιθέμενος, βρίσκεσαι στη λάθος πλευρά της ιστορίας», αναφέρει συγκεκριμένα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αντόνιο Γκουτέρες Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή ΟΗΕ Ισραήλ
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