Αισιόδοξος για την αντιπυρική περίοδο δηλώνει ο Κεφαλογιάννης - Νομοθετική ρύθμιση για τον έλεγχο εφαρμογής των υποχρεώσεων των δήμων

Αισιόδοξος για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξη του σήμερα στην εκπομπή «NOW» του MegaNews, καθώς, όπως είπε, η χώρα είναι πιο προετοιμασμένη από ποτέ, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν πυρκαγιές ή καταστροφές. Ο στόχος, ωστόσο, είναι σαφής, η αποφυγή ανθρώπινων απωλειών, η ελαχιστοποίηση των καταστροφών και η ενίσχυση της ολιστικής διαχείρισης κρίσεων, σημείωσε ο Υπουργός.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προχωρήσει όχι απλώς σε βήματα, αλλά σε άλματα», είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, ενώ αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας, με προσωπικό, εθελοντές και μέσα, καθώς και στους αυξημένους πόρους προς τους δήμους με κονδύλι που ανέρχεται στα 40 εκ. ευρώ για το 2025, από 31 εκ. το 2024 και 18,5 εκ. το 2023, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρόληψη και τους καθαρισμούς εντός οικιστικού ιστού.

Επεσήμανε επίσης ότι ο πολίτης φέρει την ευθύνη για τον καθαρισμό και τη μεταφορά της καύσιμης ύλης σε προκαθορισμένα «πράσινα σημεία» που υποδεικνύουν οι Δήμοι. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μετά τις 15 Ιουνίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να παρέμβουν και να προβούν οι ίδιοι στον καθαρισμό, με το σχετικό κόστος να βεβαιώνεται στον ιδιοκτήτη μέσω της ΑΑΔΕ.

Ο Υπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, την ύπαρξη νομικού κενού ως προς τον έλεγχο εφαρμογής των υποχρεώσεων από πλευράς Δήμων, το οποίο - όπως ανακοίνωσε - θα καλυφθεί με νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Στόχος, είπε, δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η ενίσχυση των Δήμων με επιπλέον εργαλεία και πόρους, ώστε να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη και προστασία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο εμβληματικό, όπως το χαρακτήρισε, πρόγραμμα «AntiNero», προϋπολογισμού 580 εκ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στον καθαρισμό δασών, τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών.

«Σήμερα, η κλιματική κρίση είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα που απαιτεί συντονισμένη, εθνική προσπάθεια πέρα από κομματικές γραμμές» σημείωσε ο Υπουργός.

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των Τεμπών και σχολίασε το πρόσφατο πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τονίζοντας πως πρόκειται για το μοναδικό επίσημο τεχνικό πόρισμα, που έχει ζητηθεί από τον αρμόδιο ανακριτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δικογραφίας. Όπως ανέφερε, το πόρισμα απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα για όσα συνέβησαν μετά το δυστύχημα, διαψεύδοντας σενάρια περί παράνομου φορτίου ή συγκάλυψης από την Κυβέρνηση, αλλά, όπως είπε, δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς. Η Δικαιοσύνη, πρόσθεσε, είναι η μόνη αρμόδια να αποδώσει ευθύνες και πρέπει να αφεθεί ανεμπόδιστα να κάνει το έργο της, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις ή σπέκουλα.

