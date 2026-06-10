«Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα, και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων», ανέφερε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει «τη δυνατότητα μίας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο η ίδια, όσο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μία αμοιβή για την πρότασή της».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η παράκαμψη του Κηφισού δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα.

Σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα και η σύνδεση της Κατεχάκη - Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Υμηττό, προς Βουλιαγμένη.

Αναφερόμενος στο θέμα της καύσης μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούλιο θα υπάρχουν εξελίξεις.

Πρόσθεσε επίσης, ότι στόχος είναι για όλη τη χώρα το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης, τονίζοντας ότι θα υπάρχουν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα οι οποίες θα αγοράζουν σκουπίδια και θα μπορούν να τα αξιοποιούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: skai.gr

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