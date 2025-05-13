Σημαντικό προβάδισμα 15,9 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, την ώρα που το ζήτημα της ακρίβειας αναδεικνύεται ως η κυρίαρχη ανησυχία των πολιτών.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 30%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 14,1%. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,7%, η οποία ξεπερνά την Πλεύση Ελευθερίας που υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 8,9%. Ακολουθούν: ΚΚΕ 8,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 5%, Κίνημα Δημοκρατίας 4,3%, ΝΙΚΗ 4,1%, ΜέΡΑ25 3,8%, Φωνή Λογικής 3,3%, Νέα Αριστερά 1,9%, Σπαρτιάτες 1,7%, ενώ το 5,1% κατευθύνεται σε άλλα κόμματα.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή», όπου η ΝΔ καταγράφει 24,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,1% και η Ελληνική Λύση 8,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 7,3%, το ΚΚΕ με 7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 4,1%. Το 14,7% των ερωτηθέντων δηλώνει αναποφάσιστο.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πολιτικό ηγέτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με 29,8%, ενώ αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό όσων απαντούν «κανένας» (26,4%), επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη απογοήτευση του εκλογικού σώματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει 9,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 5,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,4%, και ακολουθούν οι Φάμελλος (4,1%), Κασσελάκης (3,9%), Λατινοπούλου (2,1%), Νατσιός (1,9%), Χαρίτσης (1,7%) και Στίγκας (1,3%).

Όταν καλούνται να επιλέξουν ποια κυβέρνηση θεωρούν καταλληλότερη για τη διαχείριση μιας μεγάλης κρίσης —είτε εθνικής, είτε υγειονομικής, είτε οικονομικής— το 23,4% εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,6%, ενώ άλλες επιλογές συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά: Ελληνική Λύση 7,3%, ΚΚΕ 5,4%, ΣΥΡΙΖΑ 4,9% και Πλεύση Ελευθερίας 3,7%.

Σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες των πολιτών, η ακρίβεια καταγράφεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα (27,9%), με τα οικονομικά της οικογένειας να αποτελούν το βασικό κριτήριο ψήφου (19,5%). Ακολουθούν η ιδεολογική και κομματική τοποθέτηση (17,2%), η κατάσταση του συστήματος Υγείας (16,6%), η απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών (13,3%), η ασφάλεια και η διαχείριση της μετανάστευσης (11,4%) και η Παιδεία (7,4%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.