Αιγάλεω: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμμένες ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 01:20, επί της οδού Μπουμπουλίνας, οδηγός φορτηγού, υπό την επήρεια αλκοόλ όπως αποδείχτηκε από τον σχετικό έλεγχο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσκρούοντας σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στο αλκοτέστ που διενεργήθηκε, ο 48χρονος βρέθηκε με 1,24 mg/l, πολύ περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο που προβλέπει ο ΚΟΚ.

Ο 48χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση επί την επήρεια αλκοόλ.

Πηγή: skai.gr

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