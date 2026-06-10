Δουδωνής για Αναθεώρηση Συντάγματος: Να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές πλειοψηφίες στην επόμενη Βουλή

Δέκα συν μια προτάσεις βάζει στο «τραπέζι» της συζήτησης για την Αναθεώρηση του Συντάγματος το ΠΑΣΟΚ αν και προεξοφλεί ότι η προτείνουσα βουλή δεν πρέπει να δώσει την αυξημένη πλειοψηφία στις διατάξεις προς αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ είπε μάλιστα ότι η δική του πρόταση θα καταγράφει λέξη-λέξη πως θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάθε διάταξη.

Η αναθεώρηση πρέπει να γίνει προς τρεις κατευθύνσεις, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και τόνισε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση για ουσιαστικότερα δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής, για προστασία των δημοκρατικών θεσμών με ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και για μια αυθεντικά δημοκρατική και υπερπλειοψηφική διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος.

Ως προς το ζήτημα της πλειοψηφίας στην προτείνουσα Βουλή, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θέλει μια αναθεώρηση που εν τοις πράγμασι θα εκφράζει τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως αυτή εκφράζεται δια των αντιπροσώπων του στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

«Μια αναθεώρηση που η υπερπλειοψηφία θα παρέχεται επί του περιεχομένου και για αυτό καλούμε να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές πλειοψηφίες στην επόμενη βουλή. Με γνώση από τον ελληνικό λαό του περιεχομένου κάθε πρότασης και συνδιαμόρφωση του περιεχομένου αυτού από τις πολιτικές δυνάμεις», εξήγησε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Οι δέκα βασικοί άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, όπως τους περιέγραψε ο Παναγιώτης Δουδωνής είναι οι εξής:

Σημείο 1ο: Άρθρο 86: πλήρης αποπολιτικοποίηση της ευθύνης των υπουργών

«Προτείνουμε την αποσύνδεση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις δικαστές της τακτικής δικαιοσύνης. Σπάμε έτσι το απόστημα της σύνδεσης της δίωξης των υπουργών με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Απόστημα που διατηρείται υποκριτικά πλήρως από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε.

Σημείο 2ο: Άρθρο 90: Στόχος μας: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία με μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ). «Θέλουμε την αποσύνδεση της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Αποσύνδεση ουσιαστική, που θα αναστηλώσει το κύρος των θεσμών δεν μπορεί να γίνει μέσω της εκ του πονηρού σύνδεσής της με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Επιπλέον, όπως έχουμε εδώ και καιρό δεσμευθεί, συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σημείο 3ο: Αναθεώρηση του άρθρου 101Α: Αναμόρφωση της διαδικασίας επιλογής μελών ανεξάρτητων αρχών και ενίσχυση των εχεγγύων ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Εχέγγυα προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας στα μέλη όλων των ανεξάρτητων αρχών, δεδομένων και των επιθέσεων που έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια.

Σημείο 4ο: Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ως ανεξάρτητης συνταγματικής αρχής, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, γιατί «οφείλουμε στους πολίτες να βάλουμε τέλος σε ένα καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας σε σχέση με το πολιτικό χρήμα».

Σημείο 5ο: Αναθεώρηση του Άρθρου 5Α: Συνταγματική κατοχύρωση του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», που δέχεται ποικίλες επιθέσεις σε μια εποχή αδιαφάνειας, σε σχέση με τη διάθεση των χρημάτων του δημοσίου.

Σημείο 6ο: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και της κοινωνικής αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης, πρόταση που μας διαφοροποιεί από το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που προωθεί η κυβέρνηση.

Σημείο 7ο: Αναθεώρηση του Άρθρου 17 με θέσπιση της υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της χώρας. Εισαγωγή δυνατότητας ειδικών περιορισμών στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές.

Σημείο 8ο: Κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως συνταγματικού θεσμού, γιατί «δεν μπορούμε να είμαστε χώρα πρωταθλητής στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας».

Επίσης, θέσπιση υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.

Σημείο 9ο: Αλλαγή της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Αποσυνδέουμε και εδώ την εκλογή του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα από τις βουλές του εκάστοτε πρωθυπουργού. Επαναφέρουμε την πρόταση της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά για αυξημένη πλειοψηφία, που δικαιώθηκε από την ίδια τη συνταγματική πραγματικότητα.

Κι όχι, η λύση δεν είναι η μία εξαετής θητεία του Προέδρου. Γιατί έτσι δεν θα είχαμε τη δεύτερη θητεία του Κάρολου Παπούλια. Τη δεύτερη θητεία του Κωστή Στεφανόπουλου. Και θα ήθελα ο κύριος πρωθυπουργός να μας απαντήσει και για τη δεύτερη θητεία του Κωνσταντίνου Καραμανλή», είπε ο κ. Δουδωνής.

Σημείο 10ο: Δικαιώματα των γυναικών και υποχρεώσεις του κράτους απέναντί τους γιατί «το Σύνταγμά μας, στο κομμάτι των δικαιωμάτων, που είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες της συνταγματικής ύλης δεν μπορεί να παραβλέπει όσα συμβαίνουν και όσα επαπειλείται ότι θα συμβούν εις βάρος των γυναικών». Προτείνεται μια νέα διάταξη, ένα Άρθρο 21Α, το οποίο θα προβλέπει ότι «το κράτος διασφαλίζει την αυτονομία της γυναίκας αναφορικά με την διακοπή της κύησης», διασφαλίζοντας την αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας στο πλαίσιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προσωπικής ελευθερίας και της ιδιωτικής ζωής. Προτείνεται συνταγματική προστασία από την έμφυλη βία, καθώς και από τις γυναικοκτονίες ως υποχρέωση του κράτους.

Σημείο 11ο: Αναθεώρηση του Άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή. «Μόνο έτσι θα αποφύγουμε αυτό που έγινε το 2019, δηλαδή να οδηγούμαστε μέσω της εκμετάλλευσης της υπερπλειοψηφίας στην πρώτη βουλή, στο να έχουμε έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας που να εκλέγεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία 75 βουλευτών. Και μάλιστα παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού στο κλείσιμο της αναθεωρητικής διαδικασίας», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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