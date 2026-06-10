Με την εθνική ομάδα της Κίνας να έχει αποτύχει για ακόμη μία φορά να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι φίλαθλοι της χώρας βρήκαν τον δικό τους εκπρόσωπο στη διοργάνωση που ξεκινά την Πέμπτη: τον διεθνή διαιτητή Μα Νινγκ.

Ο 46χρονος ρέφερι έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο «σταρ» στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αμέτρητα memes, εκατομμύρια προβολές και συμφωνίες χορηγίας με μεγάλες κινεζικές εταιρείες, όπως η Lenovo και η Hisense.

Γνωστός για το αυστηρό του στιλ, ο Μα Νινγκ απέκτησε τη φήμη του «άρχοντα των καρτών» ήδη από το 2015, όταν σε αγώνα στη Σανγκάη έδειξε συνολικά 9 κίτρινες και 3 κόκκινες κάρτες, επίδοση που έμεινε στην ιστορία του κινεζικού ποδοσφαίρου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, μετά την παρουσία του στο Κατάρ το 2022, όπου είχε καθήκοντα τέταρτου διαιτητή. Αυτή τη φορά φιλοδοξεί να έχει πιο ενεργό ρόλο στη διοργάνωση.

Στα κινεζικά social media, οι αναφορές στο όνομά του συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον. Κάποιοι χρήστες τον αντιμετωπίζουν ως τον μοναδικό εκπρόσωπο της χώρας τους στο τουρνουά, ενώ άλλοι σχολιάζουν με πικρία τη διαχρονική αποτυχία της εθνικής ομάδας.

«Εμείς έχουμε τον Μα Νινγκ. Εσείς ποιον έχετε;» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στην πλατφόρμα RedNote, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Οι άλλες χώρες θα βλέπουν την ομάδα τους να αγωνίζεται. Εμείς θα βλέπουμε τον διαιτητή μας να βγάζει κάρτες».

Ο Μα Νινγκ βρίσκεται ήδη στο Μαϊάμι, συμμετέχοντας σε δεκαήμερο προπονητικό πρόγραμμα για τους αξιωματούχους της FIFA. Μαζί του βρίσκονται ακόμη δύο Κινέζοι διαιτητές, ο βοηθός διαιτητή Ζου Φέι και ο διαιτητής VAR Φου Μινγκ.

Πιστοποιημένος από τη FIFA από το 2011, ο Μα Νινγκ εργάζεται παράλληλα ως καθηγητής στο Αθλητικό Ινστιτούτο της Ναντζίνγκ. Ενόψει του Μουντιάλ δημιούργησε λογαριασμό στο RedNote, όπου μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες απέκτησε σχεδόν 200.000 ακολούθους.

Στην πρώτη του ανάρτηση εμφανίζεται να βγάζει από την τσέπη της διαιτητικής του φανέλας ένα μικρό κόκκινο βιβλίο, λογοπαίγνιο με το όνομα της πλατφόρμας αλλά και τη φήμη του για τις κόκκινες κάρτες που δείχνει στους αγωνιστικούς χώρους. Σε επόμενο βίντεο καταγράφεται να ετοιμάζει τις αποσκευές του και να προπονείται στο γυμναστήριο πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Κίνα έχει να συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ από το 2002, όταν αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων χωρίς να καταφέρει να πάρει βαθμό. Έκτοτε, το κινεζικό ποδόσφαιρο έχει βρεθεί αντιμέτωπο με οικονομικά προβλήματα και σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία οδήγησαν ακόμη και σε ισόβιους αποκλεισμούς ποδοσφαιριστών, διαιτητών και παραγόντων.

Έτσι, για πολλούς Κινέζους φιλάθλους, ο Μα Νινγκ αποτελεί φέτος τον πιο προβεβλημένο εκπρόσωπο της χώρας τους στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

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