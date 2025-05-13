Μητσοτάκης στο Βερολίνο: Βραβείο, Μερτς και ατζέντα κρίσεων

Ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέπτεται την καγκελαρία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναντά τον Φρίντριχ Μερτς. Το βράδυ βραβεύεται από το Οικονομικό Συμβούλιο της CDU. Ωστόσο υπάρχουν και σκιές.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καγκελαρία, την οποία γνωρίζει πολύ καλά από τις επισκέψεις του στο παρελθόν, θα γίνει με στρατιωτικές τιμές, λίγο πριν συναντήσει τον νέο Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς το μεσημέρι στις 13.00 ώρα Γερμανίας. Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου και το βράδυ ο Έλληνας πρωθυπουργός θα βραβευθεί από το ισχυρό «Οικονομικό Συμβούλιο» των Χριστιανοδημοκρατών σε κεντρικό ξενοδοχείο του Βερολίνου.

Το βραβείο απονέμεται κυρίως ως αναγνώριση των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση και ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας καθώς επίσης και για τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των τελευταίων ετών. Μια σημαντική βράβευση που έρχεται ως επιστέγασμα στην εμφανή βελτίωση τα τελευταία χρόνια των ελληνογερμανικών σχέσεων, οι οποίες είχαν ταλανιστεί με πρωτοφανή ένταση τα χρόνια της κρίσης. Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί ειδικότερα με ενδιαφέρον τις προσπάθειες για ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας, αν και ο δρόμος είναι μακρύς.

Μεταναστευτικό «όπως πάντα»;

Από εκεί και πέρα, στη συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς και ενώ συμπληρώνει ο ίδιος μόλις μια εβδομάδα στην καγκελαρία μετά την επεισοδιακή εκλογή του, το μείζον θέμα που αναμένεται να τεθεί θα είναι η δευτερογενής μετανάστευση. Όπως ήδη φάνηκε και από το πρώτο κυβερνητικό μπρίφινγκ της νέας κυβέρνησης τη Δευτέρα, το μεταναστευτικό θα αποτελέσει αντικείμενο των συνομιλιών Μερτς και Μητσοτάκη, «όπως πάντα», σημείωσε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

Η Γερμανία, απ' όσο διαφαίνεται στις πρώτες δηλώσεις της καγκελαρίας κατά την ανακοίνωση της επίσκεψης και της συνέντευξης Τύπου, τόνισε μάλιστα ότι η νέα χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση κατανοεί περισσότερο το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ως προς το μεταναστευτικό και τις πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα.

Πλην όμως από δικής της πλευράς, όπως διαμηνύει το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών και όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα στην DW εκπρόσωπός του, οι γερμανικές αρχές δεσμεύονται πλήρως από την πρόσφατη απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Λειψίας που δίνει πράσινο φως σε άμεσες απελάσεις απορριφθέντων αιτούντων άσυλο που έχουν ήδη λάβει διεθνή προστασία στην Ελλάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής, εφαρμόζοντας το πλαίσιο του Δουβλίνου και χαρακτηρίζοντας «αποδεκτές» τις συνθήκες διαβίωσης εντός και εκτός προσφυγικών δομών στην ΕΛλάδα.

Oυκρανία και Τουρκία

Έτερο μεγάλο θέμα για την Ελλάδα είναι η νέα σχέση του Βερολίνου με την Τουρκία, που βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Μια σχέση βασισμένη στον πραγματισμό και τα συμφέροντα επί του πεδίου. Ο Φρίντριχ Μερτς δεν αποκλείει, όπως πολλοί ερμηνεύουν τη στάση του, να εξεταστεί εκ νέου με θετική προοπτική το ζήτημα αποστολής μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία, κάτι που η Ελλάδα εδώ και καιρό προσπαθεί να αποκτήσει. Αίσθηση προκάλεσε η ειδική και εκτενής μνεία στον αναβαθμισμένο και κρίσιμο ρόλο της Τουρκίας για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

Από εκεί και πέρα, αναμφίβολα θα συζητηθεί ο συντονισμός και με την Αθήνα στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Συμμαχίας των Προθύμων για περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πηγές από τους κόλπους των Χριστιανοδημοκρατών με διασυνδέσεις στον χώρο της γερμανικής βαριάς πολεμικής βιομηχανίας, η Γερμανία προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να ασκήσει έμμεσα πιέσεις στην Ελλάδα και άλλες νατοϊκές συμμάχους για αποστολή περισσότερων στρατιωτικών εξοπλισμών στην Ουκρανία, με στελέχη του κόμματος να θεωρούν ότι η χώρα έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα να εισφέρει περισσότερα στο Κίεβο σε σχέση με ό,τι έχει εισφέρει έως τώρα.

Η Ελλάδα επικαλείται λόγους προάσπισης των δικών της εθνικών συμφερόντων στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως πρόσφατα διέψευσε διεθνή δημοσιεύματα περί εξέτασης του ενδεχόμενου αποστολής αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot.

