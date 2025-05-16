Ε. Σβίγκου: Προκαλεί η κυβέρνηση με την τροπολογία για offshore

«Είναι θλιβερή, αλλά και εξοργιστική η προσπάθεια της κυβέρνησης να συσκοτίσει επικοινωνιακά το τεράστιο ζήτημα του εγκλήματος των Τεμπών», τόνισε η γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ράνια Σβίγκου, σε παρέμβασή της στην εκπομπή «Γεγονότα 2.0» του ATTICA. Όπως υπογράμμισε, «προβάλλει αποσπασματικά συγκεκριμένα σημεία του πορίσματος Καρώνη, το οποίο είναι γεμάτο αντιφάσεις και πιθανολογήσεις»,κάτι το οποίο «είδαμε να κάνει και στην περίπτωση του πορίσματος του ΕΔΟΑΣΑΑΜ, το οποίο στην αρχή το είχε ως ευαγγέλιο και στη συνέχεια το έριξε στην πυρά, και εξαναγκάστηκε ακόμα και ο κ. Παπαδημητρίου σε παραίτηση».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «δεν πρόκειται να ξεφύγει με τέτοια τερτίπια», σημειώνοντας ότι «δεν θα μπορέσει να συσκοτίσει, ούτε ότι δύο τρένα επί δώδεκα λεπτά κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση, στην ίδια γραμμή, επειδή δεν υπήρχαν μηχανισμοί και δικλείδες ασφαλείας όπως τα προηγούμενα χρόνια, όπως το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου και το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα». Αλλά, όπως είπε, και ούτε να συσκοτίσει «το ίδιο το γεγονός του μπαζώματος, για το οποίο κυβερνητικός αξιωματούχος έχει παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο, κι εξαιτίας του οποίου, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, έχουμε αντιφατικά πορίσματα».

Η Ράνια Σβίγκου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «δεν πρόκειται να αφήσει την κυβέρνηση σε χλωρό κλαδί, δεν θα σταματήσει να ζητά και να παλεύει για απόδοση δικαιοσύνης, για όλα τα αδικήματα και για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται». Συμπληρώνοντας ότι «η κυβέρνηση επιστρέφει σε μια αλαζονική αντιμετώπιση της τραγωδίας των Τεμπών». Όμως, πρόσθεσε, «αν θεωρεί ότι πρόκειται να συνεχίσει όλη αυτή την παρωδία, είτε με την εξεταστική παρωδία που έκανε, είτε με την παράνομη και αντισυνταγματική πράξη της fast track προανακριτικής για τον κ. Τριαντόπουλο, είναι γελασμένη».

Σχετικά με τη νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο πόθεν έσχες, η Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι «τέτοιες τροπολογίες δείχνουν πλήρη ασέβεια απέναντι σε αυτά που περνά η ελληνική κοινωνία, και προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας». Υπενθύμισε ότι η ΝΔ «καταργεί, χωρίς κανένα επιχείρημα, την πρόβλεψη ενός νόμου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θεσπίστηκε για να υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών προσώπων». Αναρωτήθηκε «ποιον φωτογραφίζει και ποιον θέλει να εξυπηρετήσει αυτή η τροπολογία» και κατέληξε τονίζοντας ότι «η νομοθεσία θα πρέπει να είναι αυστηρή, γιατί τα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι σαν όλους τους άλλους πολίτες, και πρέπει να ελέγχονται διπλά και τριπλά, επειδή διαχειρίζονται τις τύχες των Ελλήνων πολιτών και της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.