Με μεγάλη κοινοβουλευτική στήριξη κυρώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου για συνεργασία στην αεροναυτική και ναυτική έρευνα και διάσωση

Με μεγάλη κοινοβουλευτική στήριξη και χωρίς καμία αρνητική ψήφο, υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου 'Αμυνας, για την Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης σχετικά με την Συνεργασία στους Τομείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου».

Υπέρ της κύρωσης του Μνημονίου τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, ενώ το ΚΚΕ δήλωσε «παρών» και η Ελληνική Λύση μαζί με Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια.

Ο Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Αθανάσιος Δαβάκη , χαρακτήρισε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αίγυπτο «μια ακόμα απόδειξη της εξαιρετικής σχέσης που έχει η Ελλάδα με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου».

Όπως είπε, «οι σχέσεις μας βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο ήδη από το 2020, όταν τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είχε υπογράψει την Συμφωνία για την ΑΟΖ που αποτελεί μια διπλωματική και ουσιαστική επιτυχία στο πεδίο αυτό».

«Στη συνέχεια της σχέσης αυτής αποτέλεσε η σημερινή Συμφωνία μεταξύ δύο ιστορικών κρατών της Ανατολικής Μεσογείου», συμπλήρωσε ο κ. Δαβάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Δαβάκη, βασικοί στόχοι αυτού του Μνημονίου, είναι:

-Διασφάλιση της ασφάλειας των αεροπορικών και ναυτιλιακών μεταφορών στην περιοχή,

-η σύσφιξη των δεσμών με την Αίγυπτο,

-η ενίσχυση των προσπαθειών του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, τόσο με τεχνικά μέσα όσο και με την ύπαρξη συνδέσμου του Πολεμικού Ναυτικού στο ενιαίο κέντρο συντονισμού διάσωσης του Πειραιά,

-αναγνώριση της πάγιας θέσης της Ελλάδος, αναφορικά με την ταύτιση της ελληνικής περιοχής ευθύνης για παροχή υπηρεσιών ναυτικής έρευνας και διάσωσης με την αντίστοιχη αεροναυτική περιοχή.

«Είναι ξεκάθαρο ότι το συγκεκριμένο Μνημόνιο ενισχύει, ενδυναμώνει τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, δημιουργεί μία ευοίωνη προοπτική άσκησης εξωτερικής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή, μιας πολιτικής που με συνέχεια και συνέπεια έχει καθοριστεί και έχει ασκηθεί από τη κυβέρνηση της ΝΔ», επεσήμανε ο κ. Δαβάκης.

Η προεδρεύουσα της Επιτροπής Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, σε σύντομη παρέμβαση της υπογράμμισε ότι «η υπόθεση της έρευνας και διάσωσης έχει απασχολήσει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος πάρα πολλά χρόνια».

« Τα θέματα έρευνας και διάσωσης έχουν βασικά ανθρωπιστικό στόχο πλην όμως οι περιοχές που ασκούνται είναι περιοχές ενίοτε αμφισβητούμενες. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει και είναι καλό ότι στέλνουμε το μήνυμα μας προς την Αιγυπτιακή Βουλή ότι σύσσωμη η ελληνική Βουλή συμφωνεί. Οι σχέσεις μας αυτό τον καιρό με την Αίγυπτο είναι εξαιρετικές και είναι προς το συμφέρον της χώρας μας να τις ενισχύσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη.

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, τόνισε ότι «η Συμφωνία ενισχύει την παρουσία της χώρας μας, σε ένα κρίσιμο επιχειρησιακό πεδίο και κατοχυρώνει το ρόλο της στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, σε συνεργασία με ένα στρατηγικό εταίρο, όπως είναι η Αίγυπτος».

« Είναι μία Συμφωνία που μπορεί να συμβάλει στην εμπέδωση της ελληνικής παρουσίας σε περιοχές που αμφισβητούνται συστηματικά από την τουρκική αναθεωρητική πολιτική.

«Για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ρητά η ευθύνη της Ελλάδος στου τομείς έρευνας και διάσωσης, όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια διεθνή όργανα, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θωρακίζεται η ελληνική αρμοδιότητα στο ΦΙΡ Αθηνών και η περιοχή ευθύνης του Κέντρου Επιχειρήσεων Πειραιά, μια δικαιοδοσία που συχνά αμφισβητείται από τους γείτονες μας», είπε ο κ. Κατρίνης.

Υποστηρικτικός εμφανίστηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, χαρακτηρίζοντας «θετική εξέλιξη το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος- Αιγύπτου, καθώς κινείται αντίθετα στη γραμμή της 'Αγκυρας και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας».

« Οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία για να πετύχει την διεθνή αναγνώριση και νομιμοποίηση, είτε μονομερώς, είτε διμερώς είναι παράνομες», είπε, ενώ σημείωσε ότι η υπογραφή του Μνημονίου αν κα θετικό γεγονός δεν αφορά άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας ούτε την ΑΟΖ».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νικόλαος Παπαναστάσης, υποστήριξε ότι «το Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου, στους τομείς αεροναυτικής και ναυτικής έρευνας και διάσωσης αφορά πολύ σοβαρά ζητήματα που απαιτούν, καλύτερη υποδομή, εξοπλισμό και στελέχωση, καλό σχεδιασμό και συντονισμό».

«Πρόκειται για κίνηση που αφορά γεωπολιτικές επιλογές και εμβάθυνσης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου ενταγμένη στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά και τις επιδιώξεις που κινούνται σε ευρωατλαντική κατεύθυνση, σε μια περίοδο μάλιστα που μυρίζει μπαρούτι και είναι σε εξέλιξη ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία», ανέφερε.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, υποστήριξε ότι «το περιεχόμενο της Σύμβασης έχει σχετικά αόριστες διατάξεις όπως για παράδειγμα δεν υπάρχει αναφορά για τα εχέγγυα της εφαρμογής της σε ότι αφορά την δέσμευση εξοπλισμού».

«Πρόκειται μεν για μία αυτονόητη σύμβαση διάσωσης και μάλιστα σε μία περιοχή που καλύπτεται από το FIR Αθηνών, αλλά υπάρχουν και πολλές ασάφειες στη Συμφωνία», σημείωσε.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, υπογράμμισε ότι «βασικό ζήτημα όταν οριοθετούνται ζώνες διάσωσης είναι να μπορεί κανείς να αναλάβει όχι μόνο επιχειρησιακά αλλά και πολιτικά την ευθύνη για αυτήν».

«Είναι μια μάλλον θετική εξέλιξη συνήθως όταν διευθετούνται μεταξύ γειτόνων ζητήματα οριοθέτησης περιοχών έρευνας και διάσωσης με φιλικό τρόπο», σημείωσε.

«Η κύρωση του μνημονίου Ελλάδος - Αιγύπτου, για εμάς, δεν λογίζεται ως μία απλή τεχνική πράξη αλλά θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι μιας στρατηγικής μείζονος σημασίας που αφορά την κυριαρχία την εθνική ασφάλεια και την γεωπολιτική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση αυτού του Μνημονίου», υπογράμμισε ο εισηγητής της ΝΙΚΗΣ, Τάσος Οικονομόπουλος .

Όπως είπε, «η Συμφωνία είναι σημαντική γιατί ακυρώνει στη πράξη τουρκικές επιδιώξεις για την γαλάζια πατρίδα, αναγνωρίζει τις ελληνικές περιοχές ευθύνης και στερεί επιχειρήματα από την τουρκική αναθεωρητική προπαγάνδα».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμίας , αναγνώρισε «την ανάγκη επέκτασης της συνεργασίας των δύο χωρών και στον τομέα έρευνας και διάσωσης», ωστόσο έκανε λόγο για υπερ-ερμηνείες που δίνονται και τόνισε ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος Αιγύπτου και δεν έχει γεωπολιτικές επιπτώσεις σε ότι αφορά στον προσδιορισμό της υφαλοκρηπίδας ή της ΑΟΖ».

Ο ειδικός αγορητής του κόμματος Σπαρτιάτες, Αλέξανδρος Ζερβέας, έκανε λόγο για περιεχόμενο Συμφωνίας που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενισχύει τη σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών και αποτελεί μία αμυντική αναγκαιότητα της χώρας».

Υπέρ του Μνημονίου τάχθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Όπως είπε, «ουσιαστικά οριοθετείται και προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα συνεννοούμαστε με την Αίγυπτο στα θέματα έρευνας και διάσωσης η οποία συμφωνεί και αποδέχεται την αρμοδιότητα της Ελλάδας».

Τέλος, ο εισηγητής της ΝΔ, Αθανάσιος Καββαδάς έκανε λόγο για στρατηγικής σημασίας Συμφωνία που ενισχύει το ρόλο της Ελλάδος στους τομείς αεροναυτικής και ναυτικής έρευνας και διάσωσης και κατοχυρώνει την επήρεια των νησιών της στον θαλάσσιο χώρο.

ΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΑΤΟ ΤΟ 2017

Από την Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών, υπερψηφίστηκε, επίσης, το νομοσχέδιο του Υπουργείου 'Αμυνας, για την «Κύρωση Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου 'Αμυνας και του Στρατηγείου Συμμαχικής Διοίκησης Μικτής Δύναμης Νάπολης αναφορικά με την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους για την Εκτέλεση της 'Ασκησης «NOBLE JUMP 2017».

Όπως διευκρίνισε ο Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, πρόκειται για τυπική διαδικασία κύρωσης για παροχή υποστήριξης της χώρα μας σε άσκηση του ΝΑΤΟ το 2017.

Υπέρ της κύρωσης ψήφισαν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ καταψήφισε, ενώ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.ΛΥ, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας και Σπαρτιάτες επιφυλάχθηκαν.

Νατάσα Θωμά

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.