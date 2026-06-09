Μπιάνκα Σενσόρι: Η γυμνή εμφάνιση στα 49α γενέθλια του Κάνιε Γουέστ που άναψε φωτιές...

Η Μπιάνκα Σενσόρι κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της, εμφανιζόμενη στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ στο Άμστερνταμ, όπου το ζευγάρι γιόρτασε τα 49α γενέθλια του ράπερ.

Η 31χρονη Αυστραλή, η οποία τα τελευταία χρόνια απασχολεί συχνά τα διεθνή μέσα με τις ιδιαίτερα αποκαλυπτικές εμφανίσεις της, επέλεξε αυτή τη φορά ένα nude, στενό σύνολο με μεγάλο άνοιγμα στο μπροστινό μέρος. Ολοκλήρωσε το look της με ψηλοτάκουνα πέδιλα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα ρετρό χτένισμα, με έντονη διάθεση από τη δεκαετία του ’60.

Bianca Censori went all out for her "ride or die" husband Kanye's birthday. Full story: https://t.co/yOuzBJfqqW pic.twitter.com/pz26rUQkUa — news.com.au (@newscomauHQ) June 9, 2026

Ο Κάνιε Γουέστ κινήθηκε σε πιο λιτές γραμμές, φορώντας μαύρο δερμάτινο τζάκετ, παντελόνι και λευκό T-shirt, με τα ξένα μέσα να σχολιάζουν πως έδειχνε πιο αδυνατισμένος σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις του.

Kanye West is celebrating his 49th birthday with a concert tonight in the Netherlands -- but first, Ye was showered with one helluva gift -- Bianca Censori stuffed inside a latex bodysuit! 🤩 https://t.co/w0ZKK1XeZn pic.twitter.com/Xg15gapfAS — TMZ (@TMZ) June 8, 2026

Λίγο νωρίτερα, η Μπιάνκα Σενσόρι είχε ευχηθεί δημόσια στον σύζυγό της μέσα από τα Instagram Stories. «Χρόνια πολλά, σε αγαπώ περισσότερο από τη ζωή», ανέφερε σε ανάρτησή της, ενώ σε άλλο story έγραψε «ride or die» και «4ever», δείχνοντας πως παραμένει στο πλευρό του παρά τις αντιδράσεις που συχνά προκαλεί η σχέση τους.

Kanye West's wife Bianca Censori almost pops out of her nude suit on his 49th birthday after she calls him her '4ever'



Kanye West's wife Bianca Censori rocked another eye-popping outfit that looked like it came from the wardrobe department of a sci-fi movie.



On Sunday the… pic.twitter.com/N2K8di0yOJ — News News News (@NewsNew97351204) June 8, 2026

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 και από τότε δεν έχει σταματήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι εμφανίσεις της Μπιάνκα Σενσόρι έχουν σχολιαστεί έντονα, με αρκετούς να υποστηρίζουν κατά καιρούς ότι ο Κάνιε Γουέστ επηρεάζει τις στιλιστικές της επιλογές.

Η ίδια, πάντως, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι πιέζεται από τον σύζυγό της να εμφανίζεται τόσο αποκαλυπτικά. Σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair», η Μπιάνκα Σενσόρι είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα έκανε ποτέ κάτι που δεν ήθελε, τονίζοντας ότι οι εμφανίσεις της είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον Κάνιε Γουέστ και προσωπικής έκφρασης. Όπως έχει δηλώσει, αντιμετωπίζει το σώμα και το ντύσιμό της ως κομμάτι της τέχνης της, επιμένοντας πως η πρόθεσή της δεν είναι απαραίτητα να προκαλέσει, αλλά να εκφραστεί με τον δικό της τρόπο.

GEMINI SEASON

Directed by Bianca Censori

Out Now pic.twitter.com/JKreaXTID5 — ye (@kanyewest) June 8, 2026

Πηγή: skai.gr

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