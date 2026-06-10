Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 619,88 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται οριακά υψηλότερα.

Οι τιμές του αργού κινούνταν κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι μετά τα νέα πλήγματα που αντάλλαξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, σκιάζοντας τις προοπτικές για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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