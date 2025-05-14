Λογαριασμός
Δημοσκόπηση Real Poll: Στο 31.9% η ΝΔ - Δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας με 18,9%

Το ΠΑΣΟΚ είναι στην 3η θέση, με 12,9%, ενώ πτώση παρουσιάζει η Ελληνική Λύση με 7.1%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πλασάρεται στην 6η θέση, με ποσοστό 5%

Με ανεβασμένα ποσοστά, σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Real Poll, για λογαριασμό του Protagon.

Το κυβερνών κόμμα, στην εκτίμηση ψήφου, ξεπερνά το 30%, φτάνοντας στο 31,9%, ενώ στη 2η θέση, με πολύ ανεβασμένα ποσοστά, στο 18.9%, εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι στην 3η θέση, με 12,9%, ενώ πτώση παρουσιάζει η Ελληνική Λύση με 7.1%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πλασάρεται στην 6η θέση, με ποσοστό 5%.

