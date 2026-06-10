Μερικές ώρες πριν από την έναρξη του Game 4 των φετινών τελικών της Stoiximan GBL, ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε ν' απαλλάξει τον Εργκίν Αταμάν για τη «μη ευπρεπή ενδυμασία κατά την άσκηση των καθηκόντων του», αλλά και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για το Game 3 στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός καλείται να πληρώσει πρόστιμο για υβριστικά συνθήματα.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

121/10.06.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 08.06.2026.

120/10.06.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Απαλλάσσεται ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), στον αγώνα που διεξήχθη στις 08.06.2026 με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή της στον ίδιο ως άνω αγώνα.

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