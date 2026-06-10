Επεισοδιακή κατάληξη είχε πτήση από τη Γενεύη προς το Ηράκλειο, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός 30χρονου Ελβετού επιβάτη.
Σύμφωνα με το neakriti..gr, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και κατά τη διάρκεια της πτήσης αρνούνταν να ακολουθήσει τις οδηγίες του πληρώματος.
Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στο αεροσκάφος, καθώς ο 30χρονος φέρεται να λογομάχησε με μέλη του πληρώματος.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές, ενώ μετά από εντολή του πιλότου ζητήθηκε η παρουσία της Αστυνομίας κατά την άφιξη της πτήσης.
Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.
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