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Ηράκλειο: «Χάος» στον αέρα από 30χρονο – Συνελήφθη στο «Νίκος Καζαντζάκης»

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές, ενώ μετά από εντολή του πιλότου ζητήθηκε η παρουσία της Αστυνομίας κατά την άφιξη της πτήσης

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αεροπλάνο

Επεισοδιακή κατάληξη είχε πτήση από τη Γενεύη προς το Ηράκλειο, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός 30χρονου Ελβετού επιβάτη.

Σύμφωνα με το neakriti..gr, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και κατά τη διάρκεια της πτήσης αρνούνταν να ακολουθήσει τις οδηγίες του πληρώματος.


Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στο αεροσκάφος, καθώς ο 30χρονος φέρεται να λογομάχησε με μέλη του πληρώματος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές, ενώ μετά από εντολή του πιλότου ζητήθηκε η παρουσία της Αστυνομίας κατά την άφιξη της πτήσης.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ηράκλειο επιβάτης
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