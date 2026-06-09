Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νεκροί μάνα και γιος - Ύποπτος ο σύντροφος της μητέρας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη στυγερή διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγγου Αιγίου.

Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κρατείται και εξετάζεται ως ο βασικός ύποπτος για το άγριο φονικό ένας 65χρονος, ιταλικής καταγωγής. Πρόκειται για τον σύντροφο της 54χρονης μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Ο ίδιος ο 65χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που γύρω στις 12:00 το μεσημέρι ενημέρωσε έναν γείτονα, ισχυριζόμενος ότι επέστρεψε και βρήκε τη μητέρα και τον γιο νεκρούς. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το συμβάν.

Στο μικροσκόπιο το φονικό όπλο

Οι αστυνομικοί που ερευνούν τον χώρο έχουν ήδη εντοπίσει το φονικό όπλο. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. έχει μπει και ένα δεύτερο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε καρφωμένο σε μια γλάστρα του σπιτιού.

Είχε έρθει από τη Γερμανία πριν δύο ημέρες ο γιος

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς ο 26χρονος γιος πραγματοποιούσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γερμανία. Ο άτυχος νεαρός είχε επιστρέψει στην Ελλάδα μόλις πριν από δύο ημέρες.

Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας και ο ιατροδικαστής.

Πηγή: skai.gr

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