Ο Κώστας Σιδηρόπουλος -γιος της Κατερίνας Παπακώστα, υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στην κυβέρνηση Τσίπρα, και του απόστρατου στρατηγού Θόδωρου Σιδηρόπουλου αντικαθιστά τον Δημήτρη Παπανώτα στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποπέμφθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη, μετά τις δηλώσεις του για τις κακοποιημένες γυναίκες.

Η μητέρα του ανήρτησε σήμερα στο Facebook ευχές για την υποψηφιότητά του γιου της και την επιτυχία του κόμματος.

«Ούριος Άνεμος στα πανιά σας,Κωνσταντίνε. Η Πολιτική σου Παιδεία ,η Ανατροφή σου είναι εχέγγυα για την υποστήριξη της Κοινωνικής Ατζέντας για τους πολλούς και τους ευαίσθητους ,με Κοινωνική Ενσυναίσθηση. Καλό ταξίδι στο Φως!» έγραψε η Κατερίνα Παπακώστα, αναρτώντας και φωτογραφία του με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Κ. Σιδηρόπουλος είναι διδάκτορας Βιολογίας με διδακτορικό στον τομέα της Ζωολογίας, βραβευμένος το 2005 από την Ακαδημία Αθηνών.

Πάσχει από βαρύτατη τετραπληγία, ενώ παράλληλα, δηλώνει ζωγράφος, ποιητής και στιχουργός.

Ο Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος μένει στην Αγία Βαρβάρα Αττικής και κατάγεται από Ημαθία και Καρδίτσα. Είναι απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ.



