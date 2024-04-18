Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος - γιος της Κατερίνας Παπακώστα - αντικαθιστά τον Δημήτρη Παπανώτα

Η μητέρα του ανήρτησε σήμερα στο Facebook ευχές για την υποψηφιότητά του γιου της και την επιτυχία του κόμματος στις ευρωεκλογές 

Κώστας Σιδηρόπουλος

Ο Κώστας Σιδηρόπουλος -γιος της Κατερίνας Παπακώστα, υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στην κυβέρνηση Τσίπρα, και του απόστρατου στρατηγού Θόδωρου Σιδηρόπουλου αντικαθιστά τον Δημήτρη Παπανώτα στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποπέμφθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη, μετά τις δηλώσεις του για τις κακοποιημένες γυναίκες. 

Η μητέρα του ανήρτησε σήμερα στο Facebook ευχές για την υποψηφιότητά του γιου της και την επιτυχία του κόμματος. 

«Ούριος Άνεμος στα πανιά σας,Κωνσταντίνε. Η Πολιτική σου Παιδεία ,η Ανατροφή σου είναι εχέγγυα για την υποστήριξη της Κοινωνικής Ατζέντας για τους πολλούς και τους ευαίσθητους ,με Κοινωνική Ενσυναίσθηση.            Καλό ταξίδι στο Φως!» έγραψε η Κατερίνα Παπακώστα, αναρτώντας και φωτογραφία του με τον Στέφανο Κασσελάκη. 

kon

Ο Κ. Σιδηρόπουλος είναι διδάκτορας Βιολογίας με διδακτορικό στον τομέα της Ζωολογίας, βραβευμένος το 2005 από την Ακαδημία Αθηνών. 

Πάσχει από βαρύτατη τετραπληγία, ενώ παράλληλα, δηλώνει ζωγράφος, ποιητής και στιχουργός.

Ο Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος μένει στην Αγία Βαρβάρα Αττικής και κατάγεται από Ημαθία και Καρδίτσα. Είναι απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ. 
 

Πηγή: skai.gr

