Σωρεία αντιδράσεων, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και από τους χρήστες των social media, έχουν προκαλέσει παλαιότερες δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για τις κακοποιημένες γυναίκες και την έμφυλη βία, οι οποίες ήρθαν ξανά στην δημοσιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει στην εκπομπή Fay's time τον Μάρτιο, με αφορμή αντιπαράθεση που είχε με την Νόνη Δούνια (υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Ν.Δ.): «Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχει η κ. Δούνια που νιώθει ότι είναι μια καταπιεσμένη. Αλλά εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα και γενικά στην ΕΕ κανένα, εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει έναν σατράπη, ο οποίος την κακοποιεί, και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται είναι πρόβλημά της».

Οι δηλώσεις χαρακτηρίστηκαν σεξιστικές και προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με πολλούς να ζητούν την διαγραφή του.

Αντιδράσεις από Ν. Αριστερά – ΠΑΣΟΚ

Η Έφη Αχτσιόγλου από την Νέα Αριστερά, δήλωσε ότι «αυτές οι απόψεις αναπαράγουν τα πατριαρχικά στερεότυπα που είναι βαθιά ριζωμένα στην ελληνική κοινωνία. Απόψεις που βρίθουν σεξισμό, άγνοια της κοινωνικής πραγματικότητας, μισογυνισμό».

Παράλληλα, και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολιάζει πως «προκαλεί εντύπωση πως μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο η Σοφία Μπεκατώρου, που πρωτοστάτησε στο κίνημα Με too, και ο Δημήτρης Παπανώτας που συμμερίζεται την άποψη «αν μια γυναίκα πάρει ένα σατράπη . ο οποίος την κακοποιεί και κάθεται και το ανέχεται, πρόβλημά της».

Η απάντηση του Δ. Παπανώτα

Με ανάρτησή του στα social media, o υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «κοπτοραπτική», προκειμένου να δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο στον ίδιο όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά, έγραψε: «Τις τελευταίες ώρες κάποιοι σκόπιμα απομόνωσαν τμήμα από μία παλιά μου δήλωση θέλοντας να δημιουργήσουν πρόβλημα τόσο σε μένα όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ο σεβασμός που τρέφω για τις γυναίκες είναι γνωστός και αδιαμφισβήτητος. Διαχρονικά στέκομαι δίπλα σε όσες έχουν πέσει θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς χωρίς αστερίσκους και στηρίζω απόλυτα τον αγώνα τους. Αυτό κάνω όλα τα χρόνια ως δημοσιογράφος, αυτό θα συνεχίσω να κάνω και στο μέλλον. Απολογούμαι αν μέσα από την «κοπτοραπτική» της δήλωσης μου δόθηκε η εντύπωση πως έχουν μερίδιο ευθύνης και τα θύματα κακοποίησης γι’ αυτό που τους έχει συμβεί. Και δεσμεύομαι πως θα αγωνιστώ στο πλευρό των κακοποιημένων γυναικών μέχρι την ημέρα που τέτοιου είδους φαινόμενα θα έχουν εκλείψει οριστικά».

Πηγή: skai.gr

