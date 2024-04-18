Για τις 13 Μαΐου «κλείδωσε» το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όπως δήλωσε ο ίδιος από τις Βρυξέλλες, μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής. Στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ.

Η συνάντηση των δύο ηγετών στην Τουρκία διεξάγεται στο πλαίσιο της δημιουργίας πλαισίου καλής συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ είχε προηγηθεί το ταξίδι του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα.

«Παντελώς αδικαιολόγητη» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την αντίδραση της Τουρκίας στην διακήρυξη της χώρας μας για τη δημιουργία θαλάσσιων περιβαλλοντικών πάρκων στο Αιγαίο, ερωτηθείς σχετικώς στη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και μου προκαλεί εντύπωση αυτή η παντελώς αδικαιολόγητη η αντίδραση της Τουρκίας για μία πρωτοβουλία, η οποία στο κάτω κάτω έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και επέμεινε ότι δεν θεωρεί πως η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σημαίνει πως έχουν αλλάξει αυτόματα οι θέσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Σε ερώτηση για τα συμπεράσματα της Συνόδου για τις ευρωτουρκικές σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτά είναι ικανοποιητικά και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, καθώς βασίζονται στο πλαίσιο των προηγούμενων αποφάσεων του Ευρωπαικού Συμβουλίου που καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις.

«Είναι σαφές ότι η πρόοδος των ευρωτουρκικών σχέσεων επηρεάζεται και από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπως αποδεικνύεται από τη σχετική παράγραφο στο κείμενο συμπερασμάτων», είπε ο πρωθυπουργός.

«Να απομονωθεί το Ιράν»

Στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για το μεσανατολικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάγκη να πειστεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε μια κλιμάκωση που θα οδηγήσει σε σπιράλ μεγαλύτερης έντασης.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, το Ιράν θα πρέπει να απομονωθεί για τη συμπεριφορά του εις βάρος του Ισραήλ και όχι μόνο. Αν το Ισραήλ λάβει υπόψη του τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, θα μπορέσει να χτίσει και τις συμμαχίες του κατά του Ιράν.

«Βαρύς συμβολισμός η επιλογή Μπελέρη για το ευρωψηφοδέλτιο»

Μιλώντας για την οικονομία και ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως όντως υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και της εικόνας της γενικότερα και της κατάστασης που βιώνουν οι πολίτες. Oπως είπε, “αυτό που απασχολεί τους πολίτες είναι η ακρίβεια, για αυτό οι πολιτικές της κυβέρνησης έρχονται ως απάντηση σε αυτό το πρόβλημα.” Εκτίμησε πως τα τελευταία στοιχεία από τον πληθωρισμό των τροφίμων είναι ενθαρρυντικά.

Επιπλέον, τόνισε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα και να διορθώνει αδικίες και αναφέρθηκε στο επίδομα μητρότητας η πλατφόρμα για το οποίο άνοιξε σήμερα.

Τέλος, ερωτηθείς για την υποψηφιότητα Μπελέρη σημείωσε πως έχει αυταπόδεικτα πού βαρύ συμβολισμό.

Στη σωστή κατεύθυνση η έκθεση Leta

«Η υποψηφιότητα του Φρέντυ Μπελέρη έχει αυταπόδεικτα ένα πολύ βαρύ συμβολισμό και νομίζω ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την Ελληνική μειονότητα στην Αλβανία το αντιλαμβάνονται αυτό», απήντησε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τις αντιδράσεις, που έχει πυροδοτήσει η υποψηφιότητα του νόμιμα εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την έκθεση του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού, Ενρίκο Λέτα, για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαικής οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η έκθεση Λέτα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα, όπως η Ελλάδα να λειτουργεί η ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να υπάρχει μια Ένωση Κεφαλαιογοράς που θα τους επιτρέψει να λειτουργήσουν καλύτερα, αλλά και να επιτρέπει στους ευρωπαίους επενδυτές να επενδύσουν σε ευρωπαικές επιχειρήσεις. Θεωρώ πως θα κάνουμε βήματα προς τη δημιουργία μιας ενιαίας κεφαλαιαγοράς».

Σε ό,τι αφορά στην πρόταση του για έκδοση ευρωομολόγου για την άμυνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «προσωπικά θα διεκδικήσω τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείού».

Σε ερώτηση για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι τον απασχολεί πολύ η ακρίβεια που ασκεί πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και εν όψει του Πάσχα σημείωσε ότι «οι τιμές θα είναι λογικές και δεν θα ξεπεράσουν τα περσινά επίπεδα. Η κυβέρνηση εξακολουθεί με κάθε τρόπο να στηρίζει τα διαθέσιμα εισοδήματα, αλλά και να διορθώνει αδικίες όπως έγινε και με την επέκταση του επιπέδου μητρότητας, η πλατφόρμα για το οποίο άνοιξε σήμερα».

Πηγή: skai.gr

