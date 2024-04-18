Εντονη αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου και του υφυπουργού Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, προκάλεσε σήμερα στη Βουλή - όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τον νέο φορολογικό κώδικα - το ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις επικείμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, με τη συμμετοχή του δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη.

Βελόπουλος: « Ο Μητσοτάκης έβαλε στο ψηφοδέλτιο τον Μπελέρη για να κάνει το χατίρι του Ράμα»

Το πολιτικό θερμόμετρο μεταξύ των δύο ανδρών ανέβηκε όταν ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι ο κ. Μητσητόκης έβαλε στο ψηφοδέλτιο τον κ. Μπελέρη για να κάνει το χατίρι του κ. Ράμα και ανοίγει έτσι την κερκόπορτα στο Κόσσοβο, προδίδοντας τη Σερβία, τη Κύπρο και τη Θράκη.

Παράλληλα κατηγόρησε τη ΝΔ για πατριδοκαπηλία υποστηρίζοντας ότι όλη η αγωνία της είναι πώς θα ανασχέσει την εκρηκτική άνοδο της Ελληνικής Λύσης στις ευρωεκλογές ενώ έκανε λόγο για «ψηφοδέλτιο πασαρέλας και σελέμπριτις».

«Μπορεί να κάνετε άνετα παιχνίδια με τον Ράμα αλλά δεν μπορείτε να κάνετε παιχνίδια με την Ελληνική Λύση. Είστε πατριδοκάπηλοι. Το δικό μας ψηφοδέλτιο έγινε χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, με Έλληνες του μόχθου. Δεν κάνουμε πασαρέλα. Εσείς είστε υποτελείς των ξένων. Εμείς είμαστε ελεύθεροι και Θεού θέλοντος, στις 9 Ιουνίου θα πάρετε μια μεγάλη σφαλιάρα», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.

Θεοχάρης: «Η αγωνία του κ. Βελόπουλου είναι ότι θα μείνει με ένα μπεγλέρι»

Άμεσα αντέδρασε ο υφυπουργός Οικονομικών που αντέτεινε ότι η πολιτική αγωνία του κ. Βελόπουλου από τη συμμετοχή του κ. Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ είναι ότι θα μείνει με ένα μπεγλέρι και θα βλέπει τις πολιτικές ευκαιρίες να χάνονται.

«Η κριτική που γίνεται για το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, που πραγματικά έχει κάνει αίσθηση από τη στιγμή που παρουσιάστηκε, είναι διότι αγκαλιάζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει ανθρώπους με πολιτική εμπειρία, με νεανικό σφρίγος, έχει γυναίκες και άνδρες, ανθρώπους της προσφοράς, της φιλανθρωπίας, της αγροτιάς, που είναι αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι, ο καθένας στο δικό του χώρο», τόνισε ο κ. Θεοχάρης και προσέθεσε:

«Αυτό που πραγματικά νοιάζει τον κ. Βελόπουλο, και τον πόνεσε πολιτικά, είναι το γεγονός ότι έχει συμπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλτιο της η ΝΔ, τον ομογενή μας από την Αλβανία, τον Φρέντι Μπελέρη. Έναν άνθρωπο ο οποίος συμβολίζει τα δίκαια του ελληνισμού στην Αλβανία, τους αγώνες και τις μάχες που πρέπει να δίνουμε όλοι μας οι Έλληνες του κέντρου και οι Έλληνες της διασποράς. Έναν άνθρωπο που συμβολίζει την αταλάντευτη πίστη μας και στήριξη μας στο κράτος δικαίου και μεταφέρει την καρδιά της Ευρώπης».

«Συνεπώς το πολιτικό του άγχος και η αγωνία του κ. Βελόπουλου, είναι κάτι παραπάνω από φανερή. Από τότε που η ΝΔ πήρε στο ψηφοδέλτιο της τον Φρέντι Μπελέρη φοβάται πως θα μείνει με ένα πολιτικό μπεγλέρι να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να βλέπει τις πολιτικές ευκαιρίες να χάνονται. Αυτή είναι η αγωνία του», κατέληξε ο κ. Θεοχάρης.

