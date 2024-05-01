Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Τετάρτη «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι το Ισραήλ θα καταλήξει σε συμφωνία με τη Χαμάς για τους ομήρους, κατά τη διάρκεια συνάντησης με το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.



Η συνάντηση, μεταξύ του Μπλίνκεν και των οικογενειών των Αμερικανο-Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, «ήταν θετική, με τον Μπλίνκεν να εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συμφωνία για την απελευθέρωσή τους», αναφέρει η ομάδα.



Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Αβίβα Σίγκελ, η οποία ήταν αιχμάλωτη της Χαμάς για 51 ημέρες και της οποίας ο σύζυγος Κιθ κρατείται ακόμα στη Γάζα αναφέρουν οι Times of Island.



«Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στον υπουργό Μπλίνκεν και στην κυβέρνηση Μπάιντεν για την αμέριστη υποστήριξή τους και τη βοήθειά τους σε όλη αυτή την επώδυνη δοκιμασία», αναφέρει η ομάδα.



«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι υπάρχουν 133 όμηροι από περισσότερες από 20 εθνικότητες που βρίσκονται σε αιχμαλωσία υπό τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ζητούμε επειγόντως διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της ελευθερίας όλων των αθώων ανθρώπων που κρατούνται άδικα».

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγόρησε τη Χαμάς για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τους ομήρους. Όπως είπε, η τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας είναι «ο μόνος λόγος που αυτό δεν έχει επιτευχθεί».



«Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς δικαιολογίες» διεμήνυσε ο Μπλίνκεν. «Η ώρα είναι τώρα».



Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κατηγόρησε επίσης τη Χαμάς για τα δεινά των αμάχων της Γάζας: «Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στους ανθρώπους στη Γάζα που υποφέρουν σε αυτή την ανταλλαγή πυρών που προκαλεί η Χαμάς και έτσι επικεντρωνόμαστε στο να τους αποκτήσουμε τη βοήθεια που χρειάζονται — την τροφή, τα φάρμακα, το νερό, το καταφύγιο».

Πηγή: skai.gr

