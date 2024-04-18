Λογαριασμός
Μητσοτάκης για το επίδομα στις αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες: «Ακόμα μία δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα»

«Για πρώτη φορά χορηγείται επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες! Η πλατφόρμα άνοιξε!»

μιτσοτακης

«Ακόμα μία δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα! Από σήμερα οι ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο parentalbenefits.dypa.gov.gr για το επίδομα μητρότητας», έγραψε στο "Χ" ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετική ανάρτηση της ελληνικής κυβέρνησης στο facebook αναφέρει τα εξής: «Για πρώτη φορά χορηγείται επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες! Η πλατφόρμα άνοιξε! Αν είσαι ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, μπες στο https://parentalbenefits.dypa.gov.gr και κάνε την αίτησή σου» ενώ αντίστοιχες αναρτήσεις υπάρχουν επίσης στο "Χ" και στο instagram.

Πηγή: skai.gr

