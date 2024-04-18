«Ακόμα μία δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα! Από σήμερα οι ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο parentalbenefits.dypa.gov.gr για το επίδομα μητρότητας», έγραψε στο "Χ" ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ακόμα μία δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα! Από σήμερα οι ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο https://t.co/x214IJYX3p για το επίδομα μητρότητας. pic.twitter.com/IfkR0frFDU— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 18, 2024
Σχετική ανάρτηση της ελληνικής κυβέρνησης στο facebook αναφέρει τα εξής: «Για πρώτη φορά χορηγείται επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες! Η πλατφόρμα άνοιξε! Αν είσαι ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, μπες στο https://parentalbenefits.dypa.gov.gr και κάνε την αίτησή σου» ενώ αντίστοιχες αναρτήσεις υπάρχουν επίσης στο "Χ" και στο instagram.
