«Ακόμα μία δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα! Από σήμερα οι ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο parentalbenefits.dypa.gov.gr για το επίδομα μητρότητας», έγραψε στο "Χ" ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

April 18, 2024

Σχετική ανάρτηση της ελληνικής κυβέρνησης στο facebook αναφέρει τα εξής: «Για πρώτη φορά χορηγείται επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες! Η πλατφόρμα άνοιξε! Αν είσαι ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, μπες στο https://parentalbenefits.dypa.gov.gr και κάνε την αίτησή σου» ενώ αντίστοιχες αναρτήσεις υπάρχουν επίσης στο "Χ" και στο instagram.

Πηγή: skai.gr

