Εκτός του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται με απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη ο δημοσιογράφος Δημήτρης Παπανώτας, μετά την έκταση που έλαβε το θέμα με παλαιότερες δηλώσεις του για τις κακοποιημένες γυναίκες.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει στην εκπομπή Fay's time τον Μάρτιο, με αφορμή αντιπαράθεση που είχε με την Νόνη Δούνια (υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Ν.Δ.): «Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχει η κ. Δούνια που νιώθει ότι είναι μια καταπιεσμένη. Αλλά εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα και γενικά στην ΕΕ κανένα, εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει έναν σατράπη, ο οποίος την κακοποιεί, και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται είναι πρόβλημά της».

Οι δηλώσεις χαρακτηρίστηκαν σεξιστικές και προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με πολλούς να ζητούν τη διαγραφή του.

"Νίκη σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ"

Ο κ. Παπανώτας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον Alpha και σχολιάζοντας την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη να τεθεί εκτός ευρωψηφοδελτίου ανέφερε πως αποτελεί “μια μεγάλη νίκη του κ. Γεωργιάδη, της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα, της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τους δίνω τα συγχαρητήριά μου για τον ρηχό τρόπο σκέψης που αντιμετώπισαν το ζήτημα.”

Παράλληλα, αποκάλυψε πως από χθες είχε μιλήσει με “πολύ υψηλά ιστάμενους του κόμματος” στους οποίους πρότεινε να παραιτηθεί για να λάβει την απάντηση “Οχι, Δημήτρη μου, είμαστε δίπλα σου και στο πλευρό σου.”

Άφησε την ίδια στιγμή και αιχμές κατά της Σοφίας Μπεκατώρου, η οποία είχε ζητήσει νωρίτερα την αποπομπή του, λέγοντας πως “πρόκειται για προσβολή όχι μόνο στο πρόσωπό μου”, αλλά και στο πρόσωπο όλων αυτών που τον ψήφισαν κατά τις εκλογές ανάδειξης των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε επίσης πως “δεν ήταν δεοντολογική συμπεριφορά μεταξύ υποψηφίων” κατηγορώντας τη Σοφία Μπεκατώρου για αλλαγή ατζέντας “στην παρεξήγηση μιας δήλωσης” τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

Έστειλε κι ένα μήνυμα στον Στέφανο Κασσελάκη, θυμίζοντάς του ότι “ήταν από τους πρώτους που τον στήριξαν, από το πρώτο βίντεο που ανέβασε.”

Η δήλωση Κασσελάκη για την αποπομπή Παπανώτα

Σέβομαι απόλυτα τις αποφάσεις των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ που -για πρώτη φορά, με δική μου δέσμευση- επέλεξαν οι ίδιοι τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που ο Πρόεδρος πρέπει να παρέμβει για να μη «φορτώσει» ευθύνες αλλού νίπτοντας τας χείρας του. Ειδικά επειδή οι γυναίκες, δυστυχώς, ακόμη υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, ανισότητες και έμφυλη βία.

Με λύπη αναγκάζομαι να εξαιρέσω από το Ευρωψηφοδέλτιο τον Δημήτρη Παπανώτα. Γνωρίζω ότι εξέδωσε διορθωτική ανακοίνωση, όμως το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και δε χωρεί συζήτηση. Ιδίως για το κόμμα που έχει προμετωπίδα του τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.



Οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις Παπανώτα

Οι δηλώσεις του κ. Παπανώτα ξεσήκωναν σωρεία αντιδράσεων. Την παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε η συνυποψήφιά του στο κόμμα για τις ευρωεκλογές, Σοφία Μπεκατώρου. Η Σοφία Μπεκατώρου αναφορικά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα κακοποίησης ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1: «Ελπίζω ότι το κόμμα θα σταθεί όπως πρέπει. Να κάνει την κίνηση που πρέπει». «Είμαι ήδη σε επικοινωνία με το κόμμα και περιμένω να τοποθετηθούν για το θέμα» συμπλήρωσε η Ολυμπιονίκης.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις της Έφης Αχτσιόγλου από την Νέα Αριστερά, η οποία τόνισε πως «αυτές οι απόψεις αναπαράγουν τα πατριαρχικά στερεότυπα που είναι βαθιά ριζωμένα στην ελληνική κοινωνία. Απόψεις που βρίθουν σεξισμό, άγνοια της κοινωνικής πραγματικότητας, μισογυνισμό». Παράλληλα, και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε πως «προκαλεί εντύπωση πως μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο η Σοφία Μπεκατώρου, που πρωτοστάτησε στο κίνημα Με too, και ο Δημήτρης Παπανώτας που συμμερίζεται την άποψη 'αν μια γυναίκα πάρει ένα σατράπη ο οποίος την κακοποιεί και κάθεται και το ανέχεται, πρόβλημά της».

