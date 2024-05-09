Σήμερα Πέμπτη Άστατος καιρός , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα Δ και Ν και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα από το βράδυ στην Κ Μακεδονία, στις Σποράδες, την Α Θεσσαλία, τη Β Εύβοια και τη ΒΑ Στερεά, θα ενταθούν. Οι Άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ 3 με 5 , στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 24 βαθμούς.

Την Παρασκευή οι Βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Α και Ν και θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ΒΑ Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη . Το βράδυ πάντως θα εξασθενήσουν Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες κυρίως στα Δ Ηπειρωτικά. Την Κυριακή γενικά βελτιωμένος καιρός , με απογευματινή αστάθεια στα Δ και Β ορεινά Ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ ΒΑ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που γρήγορα θα πυκνώσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ Β με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

